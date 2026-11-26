i Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. iStock Kerze vergessen Knall weckte Bewohner, dann stand Balkon in Flammen Mitten in der Nacht wurden Bewohner eines Hauses in Hohenems aus dem Schlaf gerissen. Ihr Balkon stand in Flammen – ein Mann wurde verletzt. Von Österreich Heute 26.11.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall riss die Bewohner eines Hauses in Hohenems (Vorarlberg) in der Nacht auf Donnerstag aus dem Schlaf. Gegen 2.30 Uhr barsten die Balkonfenster – zu diesem Zeitpunkt stand der Balkon bereits lichterloh in Flammen. Rasend schnell breitete sich das Feuer auf die Fassade und das Unterdach des Wohnhauses aus.

Bewohner wollte Flammen selbst löschen

Einer der Hausbewohner versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog sich der Mann Verbrennungen an der Schulter sowie eine Rauchgasvergiftung zu. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Drei weitere Bewohner mussten evakuiert werden und wurden vor Ort von der Rettung betreut, wie der ORF berichtet.

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420 Meter Schlauch im Einsatz

Auch die Feuerwehr stand vor einer Herausforderung: Um ausreichend Löschwasser bergauf zum Brandort zu befördern, mussten insgesamt 420 Meter Schlauch verlegt und zwei Pumpen eingesetzt werden. Die Florianis konnten die Flammen schließlich rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

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Kerze dürfte Brand ausgelöst haben

Auslöser für das nächtliche Feuer-Drama dürfte laut Polizei eine vergessene Kerze gewesen sein. Die Fassade und das Dach des Wohnhauses wurden schwer beschädigt.

Insgesamt standen 44 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen sowie jeweils drei Einsatzkräfte der Polizei und der Rettung im Einsatz.