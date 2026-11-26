Ein lauter Knall riss die Bewohner eines Hauses in Hohenems (Vorarlberg) in der Nacht auf Donnerstag aus dem Schlaf. Gegen 2.30 Uhr barsten die Balkonfenster – zu diesem Zeitpunkt stand der Balkon bereits lichterloh in Flammen. Rasend schnell breitete sich das Feuer auf die Fassade und das Unterdach des Wohnhauses aus.
Einer der Hausbewohner versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog sich der Mann Verbrennungen an der Schulter sowie eine Rauchgasvergiftung zu. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Drei weitere Bewohner mussten evakuiert werden und wurden vor Ort von der Rettung betreut, wie der ORF berichtet.
Auch die Feuerwehr stand vor einer Herausforderung: Um ausreichend Löschwasser bergauf zum Brandort zu befördern, mussten insgesamt 420 Meter Schlauch verlegt und zwei Pumpen eingesetzt werden. Die Florianis konnten die Flammen schließlich rasch unter Kontrolle bringen und löschen.
Auslöser für das nächtliche Feuer-Drama dürfte laut Polizei eine vergessene Kerze gewesen sein. Die Fassade und das Dach des Wohnhauses wurden schwer beschädigt.
Insgesamt standen 44 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen sowie jeweils drei Einsatzkräfte der Polizei und der Rettung im Einsatz.