i Schock auf dem Schulheimweg in Eisenstadt: Ein Mann soll versucht haben, eine 13-Jährige in seinen Lieferwagen zu zerren. Die Polizei ermittelt. istock Schock am Heimweg Unbekannter will Schülerin (13) in Lieferwagen zerren Schock auf dem Schulheimweg in Eisenstadt: Ein Mann soll versucht haben, eine 13-Jährige in seinen Lieferwagen zu zerren. Die Polizei ermittelt. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Mutter aus Eisenstadt sucht über Facebook nach einer Autofahrerin. Die Frau könnte am Montag einen Vorfall beobachtet haben, bei dem ein Unbekannter versucht haben soll, ihre 13-jährige Tochter in einen Lieferwagen zu zerren.

Das Mädchen war gegen 13.40 Uhr in der Joseph-Haydn-Gasse auf dem Weg von der Schule nach Hause, als ein weißer Lieferwagen mit Schiebetür und auffälliger, bunter Beschriftung neben ihm anhielt. Der Fahrer sprach die Jugendliche an und fragte sie, ob sie von der Schule komme.

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Laut Schilderungen der Mutter gegenüber der "Krone" stieg der Unbekannte aus, packte die 13-Jährige am Handgelenk und wollte ihr einen schönen Ort zeigen. Das Mädchen trat nach dem Mann, der daraufhin aggressiv geworden sein soll.

Autofahrerin als Zeugin gesucht

Erst als ein anderes Auto auftauchte, habe der Unbekannte von der Jugendlichen abgelassen und sei weggefahren. Die Lenkerin erkundigte sich bei der Schülerin, ob alles in Ordnung sei. Weil das Mädchen unter Schock gestanden habe, bejahte es die Frage.

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Die Mutter hofft nun, die Autofahrerin ausfindig machen zu können. Laut ihrer Tochter war diese mit einem Wagen mit EU-Kennzeichen unterwegs.

Anzeige erstattet

Die Polizei ermittelt, auch die Schule weiß mittlerweile über den Vorfall Bescheid. Der Mutter gehe es mit ihrem Aufruf nicht darum, Angst zu schüren. Sie wolle vielmehr verhindern, dass andere Kinder Ähnliches erleben.