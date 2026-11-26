i Der Mann schmiss Steine auf das McDonald's-Restaurant in Steinberg-Dörfl. Screenshot (Google Maps) Angriff auf Restaurant Kein Bier bei McDonald's – Mann dreht komplett durch Weil ihm McDonald's kein Bier servierte, ließ ein Burgenländer seiner Wut freien Lauf. Mit Steinen demolierte er die Filiale. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Vorfall vom 20. September hatte nun ein rechtliches Nachspiel am Eisenstädter Landesgericht. Damals soll der 40-jährige Burgenländer die Scheibe am Eingang und ein Bestell-Terminal des McDonald's in Steinberg-Dörfl zerstört haben. Der Grund für den Ausraster: der Mann bekam im Fast-Food-Restaurant kein Bier serviert.

In besagter Nacht bestellte der 40-Jährige gegen 0.30 Uhr 28 Big-Mac-Menüs und zu jedem ein Bier. Zuvor sei er mit einem Freund bei einer Eröffnungsfeier gewesen, später hätte der Angeklagte, der im Baustellen-Outfit zur Verhandlung erschien, Hunger bekommen, berichtete die "Krone".

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"Ziemlich alkoholisiert"

Laut eigener Aussage hatte der Burgenländer zu diesem Zeitpunkt bereits "sieben oder acht Bier" sowie Tequila und Schnaps konsumiert. Er sei "ziemlich alkoholisiert gewesen". Nachdem der 40-Jährige kein Bier bekommen hatte und aus dem Restaurant verwiesen wurde, kam es zur Tat.

Demnach soll der Beschuldigte Steine auf die Filiale geschmissen haben. Wie oft er geworfen habe, konnte der Mann in der Verhandlung nicht beantworten. Schlussendlich einigte man sich auf zwei Volltreffer. Die Aktion tue dem Burgenländer inzwischen leid.

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Am Ende erhielt der 40-Jährige eine Diversion. Er muss 600 Euro Geldstrafe, 150 Euro Verfahrenskosten und 4000 Euro Schadenswiedergutmachung zahlen. Geschieht dies fristgerecht, bleibt der Strafregisterauszug des bisher unbescholtenen Mannes auch leer.