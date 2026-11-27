i Die letzte Farbe der Klebevignette 2026 ist "feuerrot". Schon 2027 gibt es sie nur noch digital. Asfinag Vorarlberger reingelegt Neue Vignette – jetzt lauert eine fiese Kostenfalle Mit dem Aus der Klebevignette wittern Betrüger ihre Chance. Ein Vorarlberger erlebte beim Online-Kauf bereits eine böse Überraschung. Von Österreich Heute 27.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Pickerl an der Windschutzscheibe hat ausgedient: Ab dem Vignettenjahr 2027 gibt es die österreichische Autobahnvignette nur noch digital. Doch wer sich die neue Vignette im Internet besorgen möchte, sollte ganz genau hinschauen.

Wie schnell man dabei in eine Falle tappen kann, zeigt der Fall eines Vorarlbergers. Der Mann wollte sich rechtzeitig seine Jahresvignette für 2027 sichern und wurde bei seiner Suche im Internet fündig. Er bestellte und bezahlte – doch die Freude währte nicht lange.

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Statt einer Jahresvignette hatte er eine Vignette erworben, die lediglich bis zum 31. Jänner 2027 gültig war. Als er sein Geld zurückforderte, berief sich der Anbieter auf seinen Firmensitz außerhalb der EU und verweigerte ihm das Rücktrittsrecht.

Täuschend echte Websites

"Das ist eine häufige Falle", warnt Judith Kastlunger, Konsumentenschutzexpertin der AK Vorarlberg. Die Websites seien oftmals so gestaltet, dass Kunden glauben, bei einem seriösen österreichischen Anbieter gelandet zu sein. Hohe Preisaufschläge, versteckte Abos, Rechtschreibfehler oder ungewöhnliche Internetadressen sollten Autofahrer stutzig machen.

Die AK rät deshalb dringend dazu, die digitale Vignette direkt im offiziellen Asfinag-Webshop (shop.asfinag.at), beim ÖAMTC, ARBÖ oder an ausgewählten Tankstellen und Trafiken zu kaufen.

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Kleiner Tippfehler kann teuer werden

Doch auch beim Kauf über offizielle Anbieter ist Vorsicht geboten. Schon ein einziger Zahlen- oder Buchstabendreher beim Kennzeichen kann dazu führen, dass man ohne gültige Vignette unterwegs ist.

Wer als Privatperson online eine Jahres- oder Zwei-Monats-Vignette bei der Asfinag kauft, muss zudem die 18-tägige Wartefrist beachten. Bei der Tages- und Zehn-Tages-Vignette entfällt diese.

200 Euro Ersatzmaut drohen

Wer ohne gültige Vignette auf einer mautpflichtigen Autobahn unterwegs ist, muss laut AK mit einer Ersatzmaut von 200 Euro für einen Pkw rechnen. Unter Umständen kann diese sogar mehrfach anfallen.

Aus dem vermeintlich unkomplizierten Vignettenkauf im Internet kann so schnell ein teures Vergnügen werden.