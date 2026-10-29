i Ein möglicher neuer Zwergplanet wurde entdeckt. iStock ED138 Neuer Zwergplanet? Forscher macht Sensations-Fund Ein Astronom hat ein ungewöhnliches Objekt weit draußen in unserem Sonnensystem entdeckt. Es könnte ein neuer Zwergplanet sein. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 16:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Astronom vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Matthew Holman, machte eine brisante Entdeckung. Er wurde in unserem Sonnensystem auf ein Objekt mit der vorläufigen Bezeichnung 2026 ED138 (kurz ED138) aufmerksam. Dabei könnte es sich um einen neuen Zwergplaneten handeln.

Wie die "Krone" berichtet, fiel dem Astronomen sofort die Helligkeit und Entfernung des Objekts auf. Diese hätten auf eine ungewöhnliche Größe hingedeutet. Zunächst habe er sich gefreut, da solche Objekte "sehr selten" seien. Holman blieb zunächst jedoch skeptisch und prüfte, ob er einen Fehler gemacht haben könnte.

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Einige Voraussetzungen für Zwergplanetenstatus

Daraufhin wurde von dem Team um den Astronomen nach weiteren Aufnahmen gesucht. Schlussendlich konnten sie die Umlaufbahn von ED138 über mehr als zehn Jahre zurückverfolgen. Das Objekt soll etwa 46 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sein. Zum Vergleich: Der Zwergplanet Pluto 40 Astronomische Einheiten. Eine Einheit entspreche dem durchschnittlichen Abstand von der Erde zur Sonne.

Laut den Einschätzungen des Teams soll ED138 einen Durchmesser von 600 bis 1500 Kilometer haben. Objekte dieser Größe seien meist rund. Die runde Form sowie ein Durchmesser von mindestens 950 Kilometer sind Voraussetzungen für den Status eines Zwergplaneten.

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Sollte ED138 also tatsächlich eine Größe von 1500 Kilometern haben, würden die Chancen gut stehen, dass unser Sonnensystem um einen neuen Zwergplaneten reicher ist. Derzeit würde es fünf von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) offiziell anerkannte Zwergplaneten in unserem Sonnensystem geben. Die jüngste Anerkennung fand 2008 statt.