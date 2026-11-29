i LH Mikl-Leitner: "Wir sind ein christlich geprägtes Land und dazu stehen wir." APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER (Archivbild) "Christlich geprägtes Land" NÖ-Chefin Mikl-Leitner findet jetzt deutliche Worte Mikl-Leitner und Teschl-Hofmeister ermutigen Niederösterreichs Kindergärten, Nikolaus, Weihnachten und andere christliche Feste bewusst zu feiern. Von André Wilding 29.11.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Heilige Nikolaus hat in Niederösterreichs Kindergärten seinen festen Platz. Mit einem gemeinsamen Schreiben wenden sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an die Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen und ermutigen sie, Nikolaus, Advent, Weihnachten und andere christliche Feste auch heuer bewusst zu feiern. Denn die christlichen Feste und Bräuche sind nicht nur ein wichtiger Teil unserer Kultur und Identität, sondern vermitteln Werte, die für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung sind.

"Eigenen Traditionen selbstbewusst leben"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: "Wir sind ein christlich geprägtes Land und dazu stehen wir. Das Kreuz hat in unseren Kindergärten und Schulen genauso seinen Platz wie der Nikolaus, der Advent und Weihnachten. Denn unsere christlichen Symbole, Feste und Bräuche sind ein wichtiger Teil unserer Identität. Gerade in einer Zeit, in der Kinder mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen gemeinsam aufwachsen, ist es wichtig, unsere eigenen Traditionen selbstbewusst zu leben und an die nächste Generation weiterzugeben."

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Und weiter: Denn Integration bedeutet nicht, dass wir unsere Traditionen aus falsch verstandener Toleranz verstecken oder gar verleugnen sollen, sondern dass wir sie gemeinsam leben. Wer in Niederösterreich aufwächst, soll kennenlernen, was unser Land ausmacht. Wir können nicht erwarten, dass Kinder aus fremden Kulturen unsere Traditionen respektieren, wenn wir sie ihnen nicht vermitteln. Der Heilige Nikolaus steht für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Das sind Werte, die jedes Kind mit auf seinen Lebensweg nehmen soll – unabhängig davon, woher es kommt oder welchen Glauben seine Familie hat."

Im gemeinsamen Schreiben unterstreichen Mikl-Leitner und Teschl-Hofmeister, dass traditionelle Feste Kindern Orientierung geben, Gemeinschaft schaffen und auch einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten. Gerade im Kindergarten können Kinder unterschiedlicher Herkunft miteinander feiern, unsere Bräuche kennenlernen und ein gemeinsames Verständnis für die Werte unseres Zusammenlebens entwickeln.

"Ein besonderes Erlebnis"

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt: "Wenn der Nikolaus in den Kindergarten kommt, ist das für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis. Sie freuen sich auf die Feier, singen gemeinsam Lieder und erfahren dabei spielerisch, wofür der Heilige Nikolaus steht. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen sorgen mit viel Engagement dafür, dass unsere Feste und Bräuche kindgerecht vermittelt werden und alle Kinder daran teilhaben können. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken."

Die Bilder des Tages i ?

Zur Unterstützung der Kindergärten stellt das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich auch heuer das Materialangebot "Feste im Jahreskreis in Niederösterreich" zur Verfügung. Es enthält Geschichten, Lieder, Bastelideen und zahlreiche Anregungen zur Gestaltung der traditionellen Feste. Ein Jahreskalender bietet darüber hinaus Orientierung für die pädagogische Jahresplanung.