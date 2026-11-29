i Schnee versteckt Begrenzungsstein auf Parkplatz Manfred Wimmer Einsatzmarathon in Krems In Krems rutschte sogar der Schneepflug von der Straße Auch die Kremser Feuerwehr hatte wegen des Schneefalls kaum eine Pause. Zahlreiche Fahrzeuge blieben stecken, mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Von Elena Lick 29.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch die Kremser Feuerwehr wurde nicht vom Schnee-Terror verschont. In der Stadt sorgten die weißen Flocken für Chaos, als bereits gegen 9 Uhr die Feuerwehr zum ersten Mal ausrücken musste. Ein Stadtbus war in der Innenstadt stecken geblieben.

Der Einsatzmarathon der Feuerwehr im Bezirk Krems i ?

Wenig später kam es auf der B37a zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Nach dem Abtransport des Verletzten barg die Feuerwehr das Unfallfahrzeug.

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Mehrere Straßen waren gesperrt

Gegen 11.30 Uhr begann dann der wirkliche Einsatzmarathon. Mehrere Feuerwachen waren gleichzeitig im Einsatz. Auf der Landesstraße nach Egelsee blieben zahlreiche Fahrzeuge stecken. Die Straße musste gesperrt werden.

Auch auf der B37 bewegte sich zeitweise nichts mehr. Mehrere Lkw und Pkw blieben hängen, rutschten teilweise in den Gegenverkehr.

Die Bilder des Tages i ?

Bei der anschließenden Bergung durch die Feuerwachen Gneixendorf und Hauptwache war es ebenfalls notwendig, die B37 im Bereich Krems Nord zu sperren.

Sogar das Räumfahrzeug blieb hängen

Auch ein Räumfahrzeug kam im Bereich Egelsee von der Straße ab. Noch während die Einsatzkräfte Schneeketten an ihrem Kranfahrzeug anlegten, konnte sich das Räumfahrzeug selbst befreien.

Neben zahlreichen Fahrzeugbergungen mussten die Feuerwehrleute auch umgestürzte Bäume entfernen. Bis in die Abendstunden waren die Einsatzkräfte im Dauereinsatz.