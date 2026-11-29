Der heftige Wintereinbruch am Donnerstag hatte auch in der Buckligen Welt dramatische Folgen: Gegen 14.45 Uhr kam ein Mann bei Schneeräumarbeiten auf einer Privatstraße im Gemeindegebiet von Krumbach mit einem Hoftrac aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.
Das Fahrzeug kippte auf die linke Seite, der Lenker wurde darunter eingeklemmt. Die Feuerwehren Krumbach, Bad Schönau und Weißes Kreuz wurden zur Menschenrettung alarmiert.
Die Einsatzkräfte hoben das Fahrzeug mithilfe von Hebekissen und einer Seilwinde an und konnten so den schwer verletzten Mann aus seiner Zwangslage befreien.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Oberwart gebracht.
Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei barg die Feuerwehr das Fahrzeug mittels Seilwinde. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.