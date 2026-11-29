Der erste Schnee sorgte am Donnerstag, dem 26. November im Waldviertel für zahlreiche Unfälle. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kamen mehrere Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Sie mussten von den Einsatzkräften aus Straßengräben geborgen werden.
Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Karlstein, Gastern, Windigsteig, Raabs, Pfaffenschlag, Dobersberg und Vitis.
Ab 11 Uhr rückten insgesamt 16 Feuerwehren zu 18 Einsätzen aus. Einige mussten sogar mehrmals ausrücken. Bis 22 Uhr waren insgesamt 142 Feuerwehrleute im Einsatz.
Die Fahrzeuge konnten rasch geborgen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei den Unfällen niemand verletzt.