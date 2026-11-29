i Einige Fahrzeuge kamen von der Straße ab FF Groß-Siegharts-Stadt 18 Feuerwehreinsätze Schneechaos hielt 142 Feuerwehrleute auf Trab Der Wintereinbruch hielt die Feuerwehren im Bezirk Waidhofen an der Thaya am Donnerstag auf Trab. Zahlreiche Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Von Elena Lick 29.11.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Schnee sorgte am Donnerstag, dem 26. November im Waldviertel für zahlreiche Unfälle. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kamen mehrere Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Sie mussten von den Einsatzkräften aus Straßengräben geborgen werden.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz um Fahrzeuge zu bergen i ?

Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Karlstein, Gastern, Windigsteig, Raabs, Pfaffenschlag, Dobersberg und Vitis.

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142 Feuerwehrleute im Einsatz

Ab 11 Uhr rückten insgesamt 16 Feuerwehren zu 18 Einsätzen aus. Einige mussten sogar mehrmals ausrücken. Bis 22 Uhr waren insgesamt 142 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Fahrzeuge konnten rasch geborgen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei den Unfällen niemand verletzt.