i Trotz Intervention des Notarztes des Rettungshubschraubers Christophorus 2 verstarb die 21-Jährige an der Unfallstelle. Getty Images (Symbolbild) Tragödie in Niederösterreich 21-Jährige hat bei Horror-Crash keine Chance – tot Bei einem schweren Crash auf der B34 in Niederösterreich kam am Samstag eine 21-Jährige ums Leben. Der Alkotest beim zweiten Lenker (50) war positiv. Von André Wilding 29.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bedienstete der Polizeiinspektion Hadersdorf, Bezirk Krems an der Donau, wurden am Samstag um 19.51 Uhr von der Landesleitzentrale zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 34 im Gemeindegebiet von Hadersdorf am Kamp, Bezirk Krems an der Donau, beordert.

Beim Eintreffen an der Unfallstelle stand ein stark beschädigter Pkw eines 50-Jährigen aus Krems an der Donau quer auf der B 34 und im angrenzenden Feld stand ebenso ein stark beschädigter Wagen einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Tulln.

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An Unfallstelle verstorben

Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Krems an der Donau verbracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Zwei Ersthelfer brachten die 21-Jährige aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Trotz Intervention des Notarztes des Rettungshubschraubers Christophorus 2 verstarb die 21-Jährige an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen

Der konkrete Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, zumal

die beiden Ersthelfer den Unfall nicht unmittelbar wahrgenommen haben, sondern nachkommende Fahrzeuglenker waren.

Die Bilder des Tages i ?

Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die B34 war für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. 20:00 Uhr bis 22:10 Uhr

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