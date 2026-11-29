i Christophorus 2-Team samt Notarzt stand im Einsatz Plutsch Alkotest bei Lenker positiv Todes-Crash in NÖ – junge Autofahrerin (21) stirbt Tragödie Samstagabend im Bezirk Krems: Eine 21-Jährige kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Ein Alkotest beim zweiten Lenker war positiv. Von Niederösterreich Heute 29.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein fürchterlicher Verkehrsunfall forderte am Samstagabend im Gemeindegebiet von Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) ein junges Menschenleben. Gegen 19.51 Uhr wurde die Polizei zu dem schweren Crash auf der B34 alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der stark beschädigte Pkw eines 50-Jährigen aus Krems quer auf der Bundesstraße. Im angrenzenden Feld befand sich das ebenfalls schwer beschädigte Auto einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Tulln.

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Ersthelfer kämpften um Leben der jungen Frau

Zwei nachkommende Fahrzeuglenker befreiten die junge Frau aus dem Unfallwagen und leisteten Erste Hilfe. Doch für die 21-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Trotz des Einsatzes des Notarztes des Rettungshubschraubers Christophorus 2 verstarb sie noch an der Unfallstelle.

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Der 50-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Krems gebracht. Brisant: Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv.

Staatsanwaltschaft ließ Unfallautos sicherstellen

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Ersthelfer hatten den Crash nicht unmittelbar beobachtet.

Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete die Sicherstellung beider Unfallfahrzeuge an. Die B34 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22.10 Uhr gesperrt.