i Nach einem Bankraub in Korneuburg gibt es neue Infos istockphoto / Google Maps ("Heute"-Montage) Drei Festnahmen Bankraub in NÖ – Angestellter soll Komplize sein Ein Bankraub in Korneuburg dürfte von langer Hand geplant worden sein. Vier Verdächtige wurden ausgeforscht, darunter ein Mitarbeiter der Bank. Von Elena Lick 29.11.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakuläre Wende nach einem Bankraub in Korneuburg: Am 19. Juni 2026 wurde eine Bankfiliale überfallen. Nun konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich vier Verdächtige ausforschen. Besonders brisant: Einer der Beschuldigten war selbst Angestellter der Bank.

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Laut Polizei soll der Raub über einen längeren Zeitraum akribisch geplant worden sein. Jeder der Beteiligten soll dabei eine genau definierte Rolle gehabt haben.

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Bankmitarbeiter soll gemeinsame Sache gemacht haben

Ein 24-jähriger österreichischer Bankangestellter soll gemeinsam mit einem 30-jährigen Serben hohe Bargeldbestellungen fingiert haben. Letzterer gab sich dabei als Kunde aus. Ein 23-jähriger Syrer soll schließlich das Geld geraubt haben.

Ein weiterer 24-jähriger Syrer soll als Fluchtfahrer fungiert haben. Er soll zwei der Beschuldigten außer Landes gebracht haben.

Raubbeute bleibt verschwunden

Drei der vier Verdächtigen wurden bereits festgenommen. Sie befinden sich in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Nach dem vierten Beschuldigten wird mittels europäischen Haftbefehls gefahndet.

Während die mutmaßlichen Haupttäter die Aussage verweigerten, zeigte sich der Fluchtfahrer geständig. Wo sich die Raubbeute befindet, ist weiterhin unklar. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.