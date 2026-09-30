i Zuletzt kam es zu Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea. Archivbild einer Übung des südkoreanischen Militärs. REITERS Streit um Explosion Nordkorea droht mit "gnadenloser" Vergeltung Drei südkoreanische Soldaten wurden bei einer Minenexplosion verletzt. Nordkorea weist jede Verantwortung zurück und droht Seoul. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer folgenschweren Minenexplosion an der innerkoreanischen Grenze verschärft sich der Ton zwischen Nord- und Südkorea erneut. Pjöngjang weist die Vorwürfe aus Seoul entschieden zurück und droht für den Fall einer militärischen Eskalation mit Vergeltung.

Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, bezeichnete die südkoreanische Militärführung als "Militärgangster". Die Ergebnisse der Untersuchung zu der Explosion seien eine "inszenierte Verschwörungsfarce".

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Explosion verletzt drei Soldaten

Auslöser des neuerlichen Streits ist laut NTV ein Vorfall vom 21. September. Bei einer Explosion im südlichen Grenzgebiet wurden drei südkoreanische Soldaten verletzt. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, ein weiterer wurde leicht verletzt.

Der südkoreanische Generalstab geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass eine nordkoreanische Landmine die Explosion ausgelöst hat. Verteidigungsminister Kang Shin Chul erklärte zudem, die Mine sei vermutlich von Nordkorea verlegt und nicht etwa durch starke Niederschläge an den Explosionsort gespült worden.

Sollte sich diese Darstellung bestätigen, wäre die Mine südlich der militärischen Demarkationslinie verlegt worden. Seoul wertet das als klare Verletzung des Waffenstillstandsabkommens.

Kim-Schwester weist Vorwürfe zurück

Kim Yo Jong bestreitet die Vorwürfe. Nordkoreanische Soldaten hätten die Grenze nicht überschritten, erklärte sie in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Stellungnahme.

Gleichzeitig richtete sie eine scharfe Warnung an Seoul. Sollte das südkoreanische Militär auf nordkoreanische Soldaten schießen, würden die Grenztruppen "unverzüglich und gnadenlos" Vergeltung üben.

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Grenze massiv ausgebaut

Nordkorea baut seine Grenzanlagen seit 2024 massiv aus. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurden unter anderem zusätzliche Landminen verlegt, Stacheldrahtzäune verstärkt und Panzerabwehrsperren errichtet.

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel bleibt damit höchst angespannt. Seit dem Ende des Koreakriegs 1953 gibt es zwischen Nord- und Südkorea keinen Friedensvertrag. Grundlage für die Waffenruhe ist bis heute lediglich das damals geschlossene Waffenstillstandsabkommen.