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Ein Salzburger darf sich auf über 111,5 Millionen Euro freuen.
Ein Salzburger darf sich auf über 111,5 Millionen Euro freuen.
APA-Images / APA / HERBERT PFARRHOFER (Symbolbild)
Mega-Gewinn bei Euromillionen

Österreicher bekommt 111,5 Millionen Euro überwiesen

Ein Spieler aus Salzburg gewann bei Euromillionen 111,5 Millionen Euro. Jetzt hat er sich gemeldet, kommende Woche wird das Geld überwiesen.
André Wilding
Von André Wilding
01.10.2026, 09:36
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Der größte Geldregen seines Lebens steht einem Spieler aus Salzburg unmittelbar bevor. Nachdem er am 11. September bei Euromillionen 111,5 Millionen Euro gewonnen hatte, soll die gewaltige Summe kommende Woche auf seinem Konto landen.

Der Gewinner hat sich mittlerweile bei den Lotterien gemeldet. Auch ein Gespräch mit dem sogenannten Hochgewinn-Betreuer hat bereits stattgefunden.

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Vier Wochen nach Gewinn kommt das Geld

Genau vier Wochen nach dem millionenschweren Treffer soll die Auszahlung erfolgen. Ein einziger richtiger Euromillionen-Schein machte den Salzburger damit "reicher als reich".

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Zeitdruck besteht vorerst nicht: Der Spielteilnehmer hat drei Jahre Zeit, seinen Gewinn abzurufen.

Verstreicht diese Frist, fließt der Betrag in einen speziellen Topf der Lotterien und wird später im Rahmen von "Sonderdotationen" erneut ausgespielt.

111 Mio. im Lotto gewonnen! Salzburger meldete sich

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wil,01.10.2026, 09:36
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