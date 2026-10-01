i Ein Salzburger darf sich auf über 111,5 Millionen Euro freuen. APA-Images / APA / HERBERT PFARRHOFER (Symbolbild) Mega-Gewinn bei Euromillionen Österreicher bekommt 111,5 Millionen Euro überwiesen Ein Spieler aus Salzburg gewann bei Euromillionen 111,5 Millionen Euro. Jetzt hat er sich gemeldet, kommende Woche wird das Geld überwiesen. Von André Wilding 01.10.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der größte Geldregen seines Lebens steht einem Spieler aus Salzburg unmittelbar bevor. Nachdem er am 11. September bei Euromillionen 111,5 Millionen Euro gewonnen hatte, soll die gewaltige Summe kommende Woche auf seinem Konto landen.

Der Gewinner hat sich mittlerweile bei den Lotterien gemeldet. Auch ein Gespräch mit dem sogenannten Hochgewinn-Betreuer hat bereits stattgefunden.

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Vier Wochen nach Gewinn kommt das Geld

Genau vier Wochen nach dem millionenschweren Treffer soll die Auszahlung erfolgen. Ein einziger richtiger Euromillionen-Schein machte den Salzburger damit "reicher als reich".

Während dieser Gewinner inzwischen bekannt ist, wartet ein anderer Millionenbetrag weiterhin darauf, abgeholt zu werden.

Achtfach-Jackpot noch nicht abgeholt

Mitte Juli wurden in der Steiermark die sechs Richtigen für einen Achtfach-Jackpot getippt. Vom Gewinner fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Zeitdruck besteht vorerst nicht: Der Spielteilnehmer hat drei Jahre Zeit, seinen Gewinn abzurufen.

Verstreicht diese Frist, fließt der Betrag in einen speziellen Topf der Lotterien und wird später im Rahmen von "Sonderdotationen" erneut ausgespielt.

Die Bilder des Tages i ?

Im Durchschnitt werden jedes Jahr Gewinne im Wert von sieben bis acht Millionen Euro nicht abgeholt.