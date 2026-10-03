i Oktoberfest 2026 Reuters "Echte Deutsche sind weiß" ÖVP-Gemüsebauer sorgt für Eklat am Oktoberfest Ein Oktoberfest-Video eines deutschen YouTubers sorgt für mächtig Diskussion. Im Zentrum: ein ÖVP-Funktionär, der mit ungustiösen Aussagen auffällt. Von Heute Politik 03.10.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Video vom Münchner Oktoberfest sorgt in Tirol für heftige Diskussionen. Darin ist ein Tiroler Unternehmer und ÖVP-Funktionär bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann zu sehen.

"Du bist hier nicht zu Hause", sagt der Tiroler darin zu seinem Gegenüber. Als dieser wissen will, wer das sage, legt der VP-Mann nach und erklärt, dass hier "die Deutschen" zu Hause seien. Das Video verbreitete sich anschließend in den sozialen Medien und löste heftige Kritik aus.

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"Ich habe zu viel getrunken"

Mittlerweile hat sich der Unternehmer selbst zu dem Vorfall geäußert und entschuldigt. Er habe "Dummheiten" von sich gegeben, die seine Werte nicht widerspiegeln würden.

"Ich habe zu viel getrunken und Dinge gesagt, die absolut inakzeptabel und nicht in Ordnung sind", erklärte der Tiroler. Seine Aussagen seien falsch gewesen und würden ihm leidtun.

Der Unternehmer verwies auch darauf, dass er als Gemüsebauer täglich mit zahlreichen Mitarbeitern aus dem Ausland zusammenarbeite.

Gemüsebauern distanzieren sich

Auch die Tiroler Gemüsebauern reagierten auf den Vorfall und distanzierten sich ausdrücklich von den rassistischen Aussagen. Diese seien inakzeptabel und würden den Werten des Vereins widersprechen.

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Dass sich der Unternehmer privat auf dem Oktoberfest befunden habe, ändere nichts an dieser Haltung. Menschen unterschiedlicher Herkunft würden auf den landwirtschaftlichen Betrieben täglich zusammenarbeiten und hätten Anspruch auf respektvolle Behandlung.

Der Mann habe sich auch gegenüber dem Verein für seine Aussagen entschuldigt und Verantwortung übernommen.

Kritik aus der Politik

Auch Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ) reagierte laut "Krone" mittlerweile auf den Vorfall. Er erklärte, Rassismus sei durch nichts zu relativieren. Gerade Menschen mit einer politischen Funktion würden besondere Verantwortung für ihre Worte tragen.

SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl äußerte ebenfalls Kritik an den Aussagen. Der Tiroler selbst bezeichnet seine Aussagen inzwischen als "absolut nicht richtig" und entschuldigte sich öffentlich für sein Verhalten.