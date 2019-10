Peinlich! ORF kennt die Türkei-Flagge nicht

Im Umgang mit Fußball-Übertragungen ist der ORF seit dem Verlust der Bundesliga- und Champions-League-Rechte nicht mehr so geübt.

Das sollte dem Rundfunk allerdings nicht passieren! Bei der Übertragung der U21-Partie gegen die Türkei wurde einfach eine falsche Flagge eingeblendet.Wer im Geografie-Unterricht aufgepasst hat, sieht sofort: Das war die Fahne von Tunesien, nicht der Türkei! Knapp daneben, lieber ORF!Die UEFA hat's hingegen geschafft, in den offiziellen Match-Inserts wurde die richtige Flagge angezeigt.Österreich siegte in der EM-Qualifikation in Ritzing klar mit 3:0 gegen Tunesien, äääh sorry, die Türkei.