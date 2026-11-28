i Österreichs Pensionskosten steigen deutlich stärker als geplant. istock (Symbolbild) Zahlen sind alarmierend Pensionsschock in Österreich – jetzt kommt alles raus Die Pensionskosten laufen der Regierung davon! Der vereinbarte Zielpfad wird um 3,2 Milliarden Euro überschritten. Nun werden Maßnahmen gefordert. Von André Wilding 28.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf die Dreierkoalition kommt die nächste finanzielle Herausforderung zu: Die staatlichen Ausgaben für Pensionen entwickeln sich nämlich deutlich schlechter als von der Regierung vorgesehen. Das zeigt der jüngste Bericht der Alterssicherungskommission. Bei den NEOS schrillen deshalb die Alarmglocken.

Im Regierungsprogramm wurde bis 2030 eine verbindliche Ausgabenobergrenze für die gesetzliche Pensionsversicherung festgeschrieben. Damit soll die langfristige Finanzierbarkeit des Systems sichergestellt werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Übersteigen die Ausgaben den vereinbarten Zielpfad kumuliert um mehr als 0,5 Prozent, wird automatisch ein Nachhaltigkeitsmechanismus ausgelöst, der verpflichtende Gegenmaßnahmen vorsieht. Laut NEOS beträgt die Überschreitung allerdings bereits drei Prozent und damit das Sechsfache des Schwellenwerts. Das entspricht 3,2 Milliarden Euro.

Pensionskosten steigen auf 45,7 Milliarden Euro

Wie aus dem Bericht der Alterssicherungskommission hervorgeht, dürften die öffentlichen Pensionsausgaben innerhalb der kommenden fünf Jahre kräftig zulegen. Von derzeit 37,5 Milliarden Euro sollen sie bis 2031 auf rund 45,7 Milliarden Euro klettern. Knapp ein Drittel der gesamten Ausgaben der Pensionsversicherung wird dann direkt aus dem Staatsbudget finanziert.

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser drängt gegenüber der "Kronen Zeitung" angesichts dieser Zahlen auf rasche Konsequenzen. Er fordert, dass "die Pensionsgeschenke der beiden Vorgängerregierungen zurückgenommen werden und etwa die einjährige Wartefrist für die erste Pensionsanpassung wieder eingeführt wird".

Alleine dadurch ließe sich eine Milliarde Euro lukrieren. Auch bei der Teilpension ortet der pinke Sozialsprecher Handlungsbedarf, da diese nicht angenommen werde.

Kommission zeichnet düsteres Bild

Wenig Hoffnung auf eine Entspannung der Lage macht unterdessen die Alterssicherungskommission selbst. In ihrem Bericht heißt es laut "Krone": "Es ist absehbar, dass die Diskussion über die Frage, ob die Pensionsversicherung nachhaltig ausgestaltet ist, anhalten wird, da derzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die dezente wirtschaftliche Erholung, die in den nächsten Jahren erwartet wird, ausreicht, um die besagten Kennzahlen wieder sinken zu lassen."

Aus Sicht der Kommission braucht es einen stärkeren Zuwachs bei der Zahl der Erwerbstätigen, "damit die Wachstumsraten der Bundesmittel annähernd dem Wirtschaftswachstum entsprechen".

Heftiger Disput zwischen AK und Wirtschaftskammer

Der Bericht sorgt laut "Krone" auch zwischen der Arbeiterkammer (AK) und der Wirtschaftskammer (WKÖ) für Zündstoff. Die AK hält die Finanzierung der gesetzlichen Pensionen weiterhin für stabil. Das eigentliche Problem liege demnach nicht bei der Finanzierung, sondern bei der Beschäftigung.

Die Wirtschaftskammer widerspricht dieser Einschätzung vehement und spricht von einer "Fehldiagnose". "Die Fakten besagen das genaue Gegenteil", erklärt Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer, in der "Krone".

Die Bilder des Tages i ?

Gleißner verweist gegenüber der Tageszeitung dabei auf die demografische Entwicklung in Österreich und warnt vor den finanziellen Folgen:

"Heute kommen auf einen Menschen im Pensionsalter drei im Erwerbsalter, im Jahr 2040 nur mehr zwei, was kürzlich auch die Bevölkerungsprognose der Statistik Austria bestätigt hat. Schon jetzt fehlen Mittel in vielen Sozialtöpfen. Wenn wir nicht Maßnahmen setzen, um länger zu arbeiten, droht Österreich ein massives Finanzierungsproblem", so Gleißner.