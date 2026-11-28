i Die Gasnetzkosten steigen. iStock Minister nennt neuen Zeitplan Gaskosten steigen – doch wichtiges Gesetz fehlt Minister Hattmannsdorfer will die ausständigen Gas- und Wasserstoffgesetze 2027 vorlegen. Zugleich startet er eine Reform der Energieinfrastruktur. Von Heute Politik 28.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Energieversorgung steht vor einem grundlegenden Umbau. Während der Bedarf an Strom in den kommenden Jahren deutlich steigen könnte, geht die Zahl der Gasheizungen zurück. Doch ausgerechnet beim notwendigen Rückbau der Gasnetze fehlt bislang die gesetzliche Grundlage.

Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte am Donnerstag an, die noch ausständigen Gesetze zu Gas und Wasserstoff im kommenden Jahr vorlegen zu wollen. Der Fachentwurf für das Gaswirtschaftsgesetz (GWG) befinde sich bereits "im Finale".

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Steigende Gasnetzkosten setzen Minister unter Druck

Die Neuregelung spielt insbesondere angesichts der stark steigenden Gasnetzkosten eine entscheidende Rolle. Weil immer weniger Gasheizungen genutzt werden, müssten auch die Verteilnetze entsprechend verkleinert werden.

Das geltende Gesetz sieht allerdings weiterhin eine Anschlusspflicht vor. Den Netzbetreibern fehlt somit die rechtliche Grundlage, um nicht ausreichend ausgelastete Gasleitungen außer Betrieb zu nehmen.

Mittlerweile läuft in dieser Angelegenheit auch ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Zudem kann ein bereits fertig entwickeltes und genehmigungsreifes Wasserstoffprojekt der Burgenland Energie aufgrund der fehlenden Gesetzesnovelle nicht umgesetzt werden.

Koalitionsprojekt weiter ausständig

Auf sich warten lässt auch das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG). Ursprünglich wollte die Bundesregierung das als Leuchtturmprojekt angekündigte Vorhaben bereits bis zum Sommer 2025 verwirklichen.

Für die auslaufenden Marktprämien bestehender Biogasanlagen soll es auch 2027 eine Übergangslösung geben. Hattmannsdorfer verwies in diesem Zusammenhang auf laufende Gespräche innerhalb der Koalition.

Strombedarf könnte um 70 Prozent steigen

Unterdessen gab das Wirtschaftsministerium den Startschuss für die Überarbeitung des Österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP). Nach dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) nimmt Hattmannsdorfer damit den dritten großen energiepolitischen Reformprozess in Angriff.

Hintergrund ist unter anderem der erwartete Anstieg des heimischen Stromverbrauchs. Bis 2040 könnte der Bedarf in Österreich um rund 70 Prozent zulegen.

Die Infrastruktur soll entsprechend angepasst werden, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen oder die Leistbarkeit der Energie für private Haushalte aus den Augen zu verlieren.

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Unnötiger Leitungsbau soll verhindert werden

Bei der künftigen Planung sollen die volkswirtschaftlichen Kosten eine zentrale Rolle spielen. Ziel ist es, überflüssige Stromleitungen, doppelte Infrastruktur und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Erstmals sollen Strom- und Gasnetze, Wasserstoffinfrastruktur, Speicher sowie Möglichkeiten zur flexiblen Stromnutzung gemeinsam betrachtet werden.

Neben den Höchstspannungsleitungen mit 380 und 220 Kilovolt werden künftig auch die regionalen 110-Kilovolt-Netze in die Planung aufgenommen. Darüber hinaus sollen erstmals Standorte für große Batteriespeicherparks und Rechenzentren ausgewiesen werden.

Neuer Infrastrukturplan für 2028

Aufgrund der stärkeren Berücksichtigung der Gas- und Wasserstoffinfrastruktur wird neben der Austrian Power Grid (APG) und der Regulierungsbehörde E-Control diesmal auch die Austrian Gas Grid Management (AGGM) eingebunden.

Bis Ende 2027 soll ein erster Entwurf des überarbeiteten Netzinfrastrukturplans vorliegen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2028 vorgesehen.