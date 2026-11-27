i Nach dem großen "Heute"-Interview mit FPÖ-Chef Herbert Kickl üben ÖVP, SPÖ und Neos scharfe Kritik. Sabine Hertel, Helmut Graf ("Heute"-Collage) Nach "Heute"-Interview Kickl mit Abschiebe-Ansage – Koalition rechnet ab Kickls Vorschlag, Syrer und Afghanen nach einem Friedensschluss in die Ukraine abzuschieben, sorgt für Wirbel. Die Dreierkoalition übt scharfe Kritik. Von Heute Politik 27.11.2026, 19:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aussagen von Herbert Kickl im großen "Heute"-Interview sorgen für heftige politische Reaktionen. Der FPÖ-Chef hatte vorgeschlagen, Menschen, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können, nach einem Ende des Ukraine-Krieges unterzubringen. Als Begründung verwies er auf die finanziellen Hilfen für das Land und einen möglichen Nutzen für dessen Wiederaufbau.

ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos widersprechen dem Freiheitlichen nun und konfrontieren ihn mit seiner eigenen politischen Bilanz.

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ÖVP konfrontiert Kickl

Gstöttner erinnert daran, dass Kickl als ehemaliger Innenminister selbst für Österreichs Asyl- und Sicherheitspolitik zuständig gewesen sei. "Warum hat Kickl seine Pläne als Innenminister nicht umgesetzt?", fragt der ÖVP-Generalsekretär.

Die Volkspartei verweist zudem darauf, dass Österreich auf ihre Initiative hin als erstes Land wieder reguläre Abschiebungen von Straftätern nach Syrien durchführe. Damit habe Österreich aus Sicht der ÖVP europaweit eine Vorreiterrolle in der restriktiven Migrationspolitik eingenommen.

"FPÖ-Chef Herbert Kickl möchte gerne als Hardliner in der Asylpolitik von sich reden machen und mit knallharten Ansagen auffallen. Doch die Forderung, nach Außerlandesbringungen in die Ukraine mutet nur noch skurril an. Das Motto scheint: Aufmerksamkeit um jeden Preis. Doch das bringt Österreich nicht weiter", so Gstöttner.

Volkspartei legt Zahlen zu Kickls Amtszeit vor

Auch bei der Asylbilanz sieht die ÖVP einen Widerspruch zwischen den Forderungen des FPÖ-Chefs und seiner damaligen Arbeit als Innenminister.

Nach Angaben der Volkspartei wurden zwischen Jänner und September 2018 unter Kickl rund 4.550 originäre Asylanträge registriert. Im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2026 seien es unter Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) rund 2.700 gewesen.

Über den Familiennachzug seien unter Kickl 35-mal so viele Menschen nach Österreich gekommen. Bei den Schutzgewährungen an Afghanen stellt die ÖVP den 7.393 Fällen im Jahr 2018 insgesamt 5.161 im Jahr 2025 gegenüber.

Auch bei den Außerlandesbringungen verweist die Partei auf Unterschiede: Während 2018 rund 12.800 verzeichnet worden seien, habe die Zahl 2025 bei rund 14.200 gelegen. Bis Ende September 2026 seien bereits knapp 12.000 Außerlandesbringungen erfolgt.

Darüber hinaus hält die Volkspartei den Freiheitlichen vor, in der laufenden Gesetzgebungsperiode unter anderem gegen den Stopp des Familiennachzugs, die Gefährderüberwachung, die nationale Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts sowie gegen Haft in der Heimat gewesen zu sein.

"Hat keine Ahnung wie Abschiebungen funktionieren"

Hoyos erinnert an Kickls Vorhaben einer Reiterstaffel. "Offenbar hat Herbert Kickl mit dieser absurden Aussage nur versucht, davon abzulenken, dass genau heute vor 7 Jahren sein Millionen teures Ponyprojekt für die Polizei eingestampft worden ist", so Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos.

Und weiter: "Dass Kickl als Innenminister weder ein einziges Rückführungsabkommen noch sonderlich viele Abschiebungen zusammengebracht hat, tut ihm offensichtlich heute noch weh. Vor allem, weil er sieht, dass diese Regierung, die er so sehr verabscheut, bereits fünf Rückführungsabkommen abgeschlossen hat, an Abschiebezentren in Drittstaaten arbeitet und wieder direkt nach Syrien und Afghanistan abschiebt.

Für uns ist klar: Wer kein Aufenthaltsrecht hat, muss Österreich verlassen. Die Rechnung ist einfach: Syrer kehren nach Syrien zurück, Ukrainer in die Ukraine. Und nichts anderes. Damit das funktioniert, stehen wir für zwei Dinge: Frieden und Unterstützung beim Wiederaufbau. Genau daran arbeiten wir als Regierung und insbesondere unsere Außenministerin künftig auch im UN-Sicherheitsrat."

SPÖ: "Kickl schickt die Rechnung ans Opfer"

Auch aus den Reihen der SPÖ kommt deutlicher Gegenwind für den FPÖ-Chef. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sieht in Kickls Ukraine-Vorschlag eine Entlastung Russlands.

"Wenn uns jemand etwas schuldet, dann Russland. Putin hat diesen Krieg angefangen, Putin hat die Energiepreise in die Höhe getrieben, und die Teuerung spüren die Menschen in Österreich bis heute im Geldbörsel", erklärt Seltenheim.

"Kickl schickt die Rechnung ans Opfer statt an den Täter. Er nennt das Win-win, in Wahrheit gewinnt dabei aber nur einer: Putin", kritisiert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Zudem wirft Seltenheim dem Freiheitlichen vor, sich vor der Übernahme von Regierungsverantwortung gedrückt zu haben.

"Kickl liefert eine absurde Schlagzeile, damit niemand fragt, was er eigentlich zusammenbringt. Er hatte die Chance, zu regieren, hat sie aber aus Angst vor der Verantwortung weggeworfen. In einem Interview sagt er jetzt selbst, er sei froh, nicht in der Regierung zu sein. Wer Probleme lösen will, übernimmt Verantwortung, statt von der Seitenlinie zu schimpfen."

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Kritik an FPÖ-Politik in Bundesländern

Seltenheim nimmt auch die Arbeit der Freiheitlichen in den Landesregierungen ins Visier. "Überall, wo die FPÖ regiert, wird das Leben der Menschen schlechter", behauptet der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Als Beispiele nennt er die geplante Schließung von elf Notarztstandorten in Niederösterreich im Jahr 2027 sowie Kürzungen in Höhe von 30 Millionen Euro bei den steirischen Spitälern.

In Oberösterreich verweist Seltenheim auf monatliche Kosten von 137 Euro für die Nachmittagsbetreuung von Kindern und Kürzungen bei der Wohnbeihilfe. In Vorarlberg seien Werkstätten für Menschen mit Behinderungen geschlossen worden, zudem würden Therapiestunden für Kinder wegfallen.

"Kickl redet von den Sorgen der Menschen. Seine Leute kürzen genau dort, wo es den Menschen am meisten wehtut: bei Kranken, Kindern und Familien", so Seltenheim.

Abschließend stellt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer die Arbeit seiner eigenen Partei jener der Freiheitlichen gegenüber: "Die SPÖ packt an – gegen die Teuerung, für Gesundheit und für leistbares Wohnen. Kickl schimpft und schont Putin. Wo die FPÖ das Sagen hat, zahlen die Menschen die Rechnung."