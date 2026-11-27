i Der Streit um die geplante Gesundheitsreform verschärft sich. Sabine Hertel, iStock ("Heute"-Collage) Streit um Gesundheitsreform "Sind zu allem bereit" – Ärzte rüsten sich für Proteste Wiens Ärztekammer stellt fünf Millionen für mögliche Kampfmaßnahmen gegen die Reform bereit. Patienten könnten vor verschlossenen Ordinationen stehen. Von Heute Politik 27.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Streit um die geplante Gesundheitsreform von SPÖ-Ministerin Korinna Schumann verschärft sich der Konflikt mit der Ärzteschaft. Die Wiener Ärztekammer bereitet sich bereits auf mögliche Protestmaßnahmen vor und nimmt dafür eine beträchtliche Summe in die Hand.

Wie die "Krone" berichtet, wurde bei einer Sitzung der Wiener Ärztekammer beschlossen, fünf Millionen Euro für etwaige Kampfmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

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"Wir sind zu allem bereit"

Welche Auswirkungen der Konflikt auf die Patienten haben könnte, ist noch offen. Denkbar wäre allerdings, dass diese im Zuge möglicher Protestmaßnahmen vor verschlossenen Ordinationen stehen. "Wir sind zu allem bereit", hieß es gegenüber der "Krone". Das Vorgehen der Bundesregierung wolle man nicht hinnehmen.

Besonders verärgert zeigt sich die Standesvertretung darüber, bei der Vorbereitung der Reform nicht ausreichend berücksichtigt worden zu sein. In einem internen Schreiben kritisiert die Kammer, "in keinster Weise in die Ausarbeitung eingebunden" gewesen zu sein.

"Wir hatten keinerlei Mitspracherecht als Standesvertretung", heißt es am Freitag aus der Ärztekammer. Das Vorgehen werde "als Angriff auf unsere Bürgerrechte" empfunden.

Gesamtvertrag sorgt für Zündstoff

Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart hatte bereits mehrfach vor den Auswirkungen der geplanten Änderungen auf die Ärzteschaft gewarnt. Zu den zentralen Kritikpunkten zählt die geplante Regelung eines österreichweiten Gesamtvertrags.

Sollten die Verhandlungen zwischen Ärztekammer und Sozialversicherung weiterhin zu keiner Einigung führen, könnte künftig die Bundesschiedskommission eingreifen.

Diese soll ab einem noch festzulegenden Zeitpunkt die Möglichkeit erhalten, einen der neun bestehenden Länderverträge für ganz Österreich verbindlich zu machen. Die Ärztekammer lehnt eine solche Regelung entschieden ab.

Auch Wahlärzten drohen Einschränkungen

Für Unmut sorgt zudem eine geplante Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG). Demnach könnten Vertragsärzte künftig wegen "unökonomischen Verhaltens" gekündigt werden.

Auch für Wahlärzte sind neue Vorgaben vorgesehen. So sollen diese selbst dann zur Nutzung der e-Card-Infrastruktur verpflichtet werden, wenn sie weniger als 300 Patienten betreuen. Darüber hinaus könnten Bedarfsprüfungen den Zugang zum Wahlarztbereich einschränken.

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Schumann kündigt Gespräche an

Seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und des Gesundheitsministeriums wird unterdessen darauf verwiesen, dass die geplanten Änderungen noch nicht beschlossen sind. Ein entsprechender Beschluss soll erst beim Ministerrat am 7. Dezember erfolgen. Schumann stellte zudem Gespräche mit der Ärzteschaft in Aussicht.