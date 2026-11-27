i Bittere Niederlage für SPÖ-Chef Andreas Babler. Im APA-Vertrauensindex landete er auf dem letzten Platz. Helmut Graf Vertrauensindex-Desaster Letzter Platz! Heftige Umfrage-Watschn für Babler Andreas Babler ist der große Verlierer im neuen Vertrauensindex: Mit minus 49 Punkten landet der SPÖ-Chef auf dem letzten Platz. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Vertrauen der Österreicher in die heimischen Politiker ist nicht besonders hoch. Das zeigt der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex. Lediglich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und Finanzminister Markus Marterbauer (ebenfalls SPÖ) konnten positive Werte verbuchen.

Besonders bitter ist die Umfrage für Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler. Mit einem Minus von 49 Punkten ist er der große Verlierer des Rankings. Im Vergleich zur letzten Erhebung hat Babler 14 Punkte eingebüßt und übernahm damit die Rote Laterne von Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn (minus 38). Noch bitterer: Babler soll der erste SPÖ-Vorsitzende sein, der in diesem Ranking den letzten Platz belegt, sagte Johannes Klotz von OGM.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bundespräsident an der Spitze

An der Spitze befindet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einem Plus von 26 Punkten. Dahinter folgen Bures (plus 19) und Marterbauer (plus neun). Der Finanzminister ist somit das einzige Regierungsmitglied, dem mehr Vertrauen als Misstrauen ausgesprochen wird.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner kommt mit minus eins auch noch gut weg. Hinter ihr folgt mit minus zwei das bestplatzierte Mitglied des ÖVP-Regierungsteams, mit Barbara Eibinger-Miedl. Auch die Klubobleute der Regierungsparteien schneiden im Vergleich nicht schlecht ab. Ernst Gödl (ÖVP) kommt auf minus vier, Philip Kucher (SPÖ) auf minus fünf und Yannick Shetty (Neos) auf minus sechs Punkte.

Die Bilder des Tages i ?

Stocker erzielt besten Wert der Parteichefs

Obwohl Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker ein minus von 15 Punkten verbucht, kommt er von den Parteichefs noch am besten davon. Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler erreichte ein Minus von 21 Punkten, NEOS-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger kam auf minus 24 und FPÖ-Chef Herbert Kickl erhielt minus 34 Punkte.

Während Babler im Vergleich zur letzten Messung die meisten Verlustpunkte eingebüßt hat, musste auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) einen Rückschlag hinnehmen. Sie verlor die zweitmeisten Punkte (minus sechs) und stürzte auf ein Minus von zehn Punkten ab.