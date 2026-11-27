i Grünen-Chefin Leonore Gewessler drängt auf eine rasche Umsetzung des Zustimmungsprinzips im Sexualstrafrecht. Helmut Graf Arbeitsgruppe statt Gesetz "Nur Ja heißt Ja" – Gewessler ortet Verzögerungstaktik Die Grünen drängen auf eine rasche Umsetzung von "Nur Ja heißt Ja" im Sexualstrafrecht. Gewessler wirft der Regierung eine Verzögerungstaktik vor. Von Heute Politik 27.11.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Grünen drängen auf eine rasche Verankerung des Zustimmungsprinzips im Sexualstrafrecht. Statt einer Gesetzesänderung soll es vorerst weitere Beratungen geben. Grünen-Chefin Leonore Gewessler und die stellvertretende Grünen-Bundessprecherin Alma Zadić werfen der Bundesregierung eine Verzögerungstaktik vor.

Nachdem die Bundesregierung am Mittwoch nach dem Ministerrat angekündigt hatte, die Umsetzung des Konsensprinzips weiterhin in der Arbeitsgruppe Sexualstrafrecht zu diskutieren, erhöhen die Grünen nun den Druck.

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Grüne erinnern an Versprechen der Regierung

Beim Treffen des erweiterten Bundesvorstands sprachen sich am Freitag rund 30 Delegierte für eine rasche Umsetzung aus. Gewessler richtete dabei eine klare Forderung an die Koalition: "Nur Ja heißt Ja gehört umgesetzt – und nicht wieder in eine Arbeitsgruppe verräumt."

Die Grünen verweisen darauf, dass Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (beide SPÖ) bereits im Sommer 2025 eine entsprechende Reform in Aussicht gestellt hatten. Seither sei aus Sicht der Grünen zu wenig passiert.

Grüne EBV-Delegierte fordern gemeinsam mit Bundessprecherin Leonore Gewessler die Umsetzung von "Nur Ja heißt Ja" in Österreich. Die Grünen

"Eine von drei Frauen in Österreich ist im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen. Das sind keine abstrakten Zahlen. Das sind unsere Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen", betont Gewessler.

Die Grünen-Bundessprecherin kritisiert die aus ihrer Sicht fehlenden Fortschritte: "Die Regierung hat vor einem Jahr zugesagt, 'Nur Ja heißt Ja' umzusetzen. Bis heute fehlt ein Beschluss. Das geht auf Kosten der Frauen in Österreich."

Zadić fordert mehr Verantwortung von der Politik

Auch Zadić sieht dringenden Handlungsbedarf. Sie verweist darauf, welche Vorkehrungen Frauen im Alltag treffen, um sich vor möglichen Übergriffen zu schützen.

"Frauen haben gelernt, auf dem Heimweg wachsam zu sein, das Handy griffbereit zu halten und ihren Freundinnen Bescheid zu geben, wenn sie gut daheim sind. Sie tragen die Verantwortung für ihre Sicherheit jeden Tag selbst. Wir fordern, dass ihnen die Politik diese Last abnimmt. Der erste Schritt dazu liegt längst auf der Hand: Was ohne Zustimmung passiert, ist Gewalt. Das gehört so ins Gesetz geschrieben", erklärt Zadić.

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Andere EU-Länder als Vorbild

Dass es für die geplante Gesetzesänderung weitere Beratungen braucht, hält die ehemalige Justizministerin angesichts bereits bestehender Regelungen in anderen europäischen Staaten für nicht nachvollziehbar.

"In Schweden, Spanien und vielen anderen europäischen Ländern gilt bereits das Zustimmungsprinzip. Die Modelle liegen auf dem Tisch. Wenn eine Regierung trotzdem nur eine Arbeitsgruppe zustande bringt, fehlt es nicht an Wissen, sondern am Willen."

Grüne wollen mit Petition Druck erhöhen

Bereits im Vorfeld des erweiterten Bundesvorstands hatten die Grünen ihre Forderungen bei einer Pressekonferenz bekräftigt. Auch mit einer Petition wollen sie die gesetzliche Verankerung des Konsensprinzips vorantreiben.

Gewessler und Zadić kündigen an, bei dem Thema nicht lockerlassen zu wollen: "Wir geben keine Ruhe, bis 'Nur Ja heißt Ja' im Strafgesetzbuch steht".