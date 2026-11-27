i Die staatlichen Pensionszuschüsse steigen bis 2031 auf 27,2 Milliarden Euro. iStock Milliardenplus für Bund Pensionskosten steigen – Neos drängen auf Reformen Die Bundeszuschüsse für Pensionen steigen bis 2031 auf 27,2 Milliarden Euro. Die Neos drängen auf Reformen, Schumann warnt vor raschen Einsparungen. Von Lara Heisinger 27.11.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Finanzierung der Pensionen wird für den Staat zunehmend teurer. Bis 2031 sollen die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung auf 27,2 Milliarden Euro anwachsen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission hervor.

Heuer liegen die staatlichen Ausgaben bei rund 19,3 Milliarden Euro. Bis 2031 wird somit ein Anstieg um 41,1 Prozent erwartet. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöht sich der Anteil von 3,84 auf 4,3 Prozent. Der Zuwachs fällt allerdings weniger dynamisch aus als in den vergangenen Jahren.

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Ausgaben wachsen schneller als Einnahmen

Zwar rechnet die Alterssicherungskommission aufgrund steigender Einkommen und einer höheren Beschäftigung mit zusätzlichen Beitragseinnahmen. Diese dürften allerdings nicht mit der Entwicklung der Pensionsausgaben Schritt halten.

Neben der wachsenden Zahl an Pensionen schlagen vor allem die höheren Durchschnittspensionen zu Buche. Diese steigen sowohl infolge der jährlichen Pensionsanpassungen als auch aufgrund struktureller Veränderungen.

Während der Pensionsaufwand laut Gutachten um knapp 30 Prozent zulegen dürfte, wird bei den Pflichtbeiträgen lediglich ein Plus von rund 25 Prozent erwartet. Die daraus resultierende Finanzierungslücke muss der Bund abdecken.

Ein wesentlicher Teil des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs entfällt auf die Ausfallhaftung des Bundes. Diese soll von 15,7 auf 23,1 Milliarden Euro anwachsen.

Pensionen steigen stärker als Beitragsgrundlagen

Auch bei der Entwicklung der Durchschnittspensionen und der durchschnittlichen Beitragsgrundlagen zeigt sich eine Diskrepanz. Zwischen 2025 und 2031 wird bei den Pensionen ein Plus von 22,4 Prozent prognostiziert, bei den Beitragsgrundlagen hingegen nur eines von 18,8 Prozent.

Daran dürfte auch die steigende Zahl der Pflichtversicherten wenig ändern. Das Verhältnis von Beitragszahlern zu Pensionen soll mit rund 1,7 weitgehend konstant bleiben.

Neos schlagen Alarm

Die Neos sehen in den neuen Zahlen eine Bestätigung ihrer Forderung nach weitreichenden Pensionsreformen. "Das Mittelfristgutachten ist ein Weckruf", erklärt Neos-Sozialsprecher Johannes Gasser.

Bereits 2031 werde laut Gasser beinahe ein Drittel der gesamten Ausgaben der Pensionsversicherung aus dem Bundesbudget finanziert. Dieses Geld fehle für Investitionen in die Zukunft. Zudem rechnet der Neos-Sozialsprecher damit, dass der Nachhaltigkeitsmechanismus ausgelöst wird.

"Die Prognose des Gutachtens ist klar: Der Zielpfad des Nachhaltigkeitsmechanismus wird um rund 3,2 Milliarden Euro überschritten – mehr als das Fünffache der gesetzlichen Toleranz. Spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir handeln müssen. Denn verantwortungsvolle Politik bedeutet auch, dass wir nicht warten, bis die Notbremse greift, sondern gegensteuern, wenn wir das Problem erkennen", betont Gasser.

Streit um höheres Pensionsalter

Gasser plädiert dafür, möglichst früh mit weiteren Reformen zu beginnen. Dadurch könnten notwendige Änderungen besser geplant werden und rechtzeitig Wirkung zeigen.

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"Kurzfristig müssen wir darüber sprechen, die Pensionsgeschenke der Vergangenheit rückgängig zu machen, denn diese sind auf Kosten kommender Generationen gegangen. Und auch über eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters muss endlich offen und ideologiefrei gesprochen werden, damit wir langfristig unseren Zielpfad einhalten können. Nur so können wir unsere Pensionen absichern, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder von diesem System profitieren."

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) erteilte einer Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters in einer Stellungnahme eine Absage. Auch von "reflexartigen Einsparungen" hält die Ministerin nichts. Den bestehenden Nachhaltigkeitsmechanismus wolle sie hingegen "kritisch überprüfen".