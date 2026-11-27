i Verantwortlich für den Medienmurks: Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler (l.) und sein Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. Helmut Graf "Zensur durch die Hintertür" "Willfähriges Kartell": Kritik an Bablers Medien-Murks Derzeit vergeht kaum ein Tag ohne kritische Stimmen zu Andreas Bablers neuem Mediengesetz. Die FPÖ sieht darin gar ein "perfides Instrumentarium". Von Heute Politik 27.11.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vernichtende Kritik an der neuen Medienförderung von Noch-Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) reißt nicht ab. Das hat sich auch am Donnerstag in der Sitzung des Bundesrats im Parlament gezeigt.

Freiheitliche erheben "begründeten Einspruch"

Die Freiheitlichen brachten dort einen "begründeten Einspruch" gegen das neue Zeitungszustellungs-Förderungsgesetz ein. Mit diesem Beschluss sollen ab dem Jahr 2027 jährlich 26,5 Millionen Euro an Steuergeld in den Vertrieb von Printmedien fließen.

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"Die schwarz-rot-pinke Verliererkoalition züchtet sich hier mit dem Geld der hart arbeitenden Österreicher ein willfähriges Medienkartell heran. Ein völlig überholtes Geschäftsmodell, das sich am freien Markt längst nicht mehr rechnet, wird künstlich an den Steuerzahlertropf gehängt, um die Hofberichterstattung abzusichern", kritisierte der Fraktionsvorsitzende der FPÖ-Bundesräte, Andreas Spanring. "Dass dieses Gesetz in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Bürger vorbeigeschmuggelt wurde, zeigt die demokratiepolitische Verwahrlosung der Systemparteien."

"Offenkundige Ungleichbehandlung" von Gratis-Tageszeitungen

In der Begründung des Einspruchs wiesen die blauen Bundesräte auf die "offenkundige Ungleichbehandlung" innerhalb des Gesetzes hin. Wie berichtet, sind Gratis-Tageszeitungen komplett von der Förderung ausgeschlossen und Gratis-Wochenzeitungen finanziell deutlich schlechter gestellt als kostenpflichtige Abonnements. Das widerspricht laut FPÖ dem Gleichheitsgrundsatz.

Zudem knüpfe das Gesetz an die ohnehin umstrittenen Kriterien der Qualitätsjournalismus-Förderung an, bemängelte Spanring. "Hier wird von ÖVP, SPÖ und Neos ein perfides Instrumentarium geschaffen, um regierungskritische und alternative Medien von vornherein aus dem Kreis der Förderwerber zu drängen."

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Auch die Art der Fördervergabe missfällt den Freiheitlichen: "Es reicht künftig die bloße Behauptung eines regierungsnahen Fachbeirats, um unbequeme Stimmen finanziell auszuhungern, während die etablierten und inseratengeförderten Systemmedien die Millionen unter sich aufteilen. Das ist Zensur durch die Hintertür und ein schamloser Griff in die Taschen der Bürger."

"Go" der EU-Kommission ist noch ausständig

Ferner sei unklar, ob Bablers Gesetz überhaupt zur Anwendung kommen könne. Denn es sieht Fördermaßnahmen vor, die einer weitergehenden Konsultation mit der EU-Kommission mit dem Ziel der beihilfenrechtlichen Genehmigung bedürfen. Das geht sogarb aus den Erläuterungen des Gesetzes hervor.

"Chaos im Babler-Ministerium"

Ein dementsprechendes Notifizierungsverfahren bei der Kommission ist aktuell noch ausständig. "Das heißt, wir beschließen hier ein Gesetz, von dem wir gar nicht wissen, ob es die EU nicht noch kippt, womit es gar nicht zur Anwendung kommen könne. Das zeigt ja wieder einmal was für ein Chaos im Babler-Ministerium herrscht", betonte Spanring.

"Einseitiger Förderexzess"

Abschließend forderte der freiheitliche Fraktionsvorsitzende eine zukunftsorientierte und gerechte Neuordnung der österreichischen Medienlandschaft: "Österreich braucht keine staatlich finanzierte Einheitsmeinung, sondern echten, unabhängigen Journalismus. Dieser einseitige Förderexzess muss sofort gestoppt werden."