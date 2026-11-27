i Das Epidemiegesetz stammt in seiner Grundlage aus dem Jahr 1913. Eine Reform nach der Corona-Pandemie ist laut Rechnungshof noch immer nicht beschlossen. iStock / Getty Images / Zerbor Epidemiegesetz liegt auf Eis Rechnungshof warnt vor Lücken bei nächster Pandemie Der Rechnungshof warnt vor Problemen im nächsten Krisenfall. Ein Entwurf für ein neues Epidemiegesetz liegt vor, eine politische Einigung fehlt aber. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das österreichische Epidemiegesetz ist laut Rechnungshof nicht mehr zeitgemäß. Obwohl das Gesundheitsministerium nach der Corona-Pandemie bereits einen Entwurf für eine Neufassung ausgearbeitet hat, fehlt bisher eine politische Einigung.

Die Prüfer warnen, dass im nächsten Krisenfall damit weiterhin kein modernes Gesetz zur Verfügung stehen könnte.

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In einem am Freitag veröffentlichten Bericht zur Krisenvorsorge im öffentlichen Gesundheitswesen kritisiert der Rechnungshof die Verzögerung.

Ein überarbeitetes Gesetz sei notwendig, um bei Ausbrüchen übertragbarer Krankheiten die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Bezirken klar zu regeln.

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Umsetzung der WHO-Gesundheitsvorschriften

Die Grundlage des geltenden Epidemiegesetzes stammt aus dem Jahr 1913. Der vorliegende Entwurf sieht unter anderem genauere Vorgaben für die Zusammenarbeit der Behörden und mit Einrichtungen wie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor.

Auch Bestimmungen zur Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind enthalten.

Der Rechnungshof hält es für notwendig, die Abläufe bei Infektionsausbrüchen detaillierter zu regeln als bisher. Ziel sei ein rechtlicher Rahmen für einen funktionierenden Krisenmechanismus.

Empfehlungen aus einem früheren Rechnungshofbericht zu den Maßnahmen während der Corona-Pandemie seien zudem bisher nur teilweise umgesetzt worden.