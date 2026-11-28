i FPÖ-Chef Herbert Kickl kritisierte den Ruanda-Deal und forderte direkte Abschiebungen nach Syrien. Helmut Graf Direktflüge nach Syrien "Airbert One kann abheben" – Kickl mit Abschiebe-Ansage Mit der Wiederaufnahme von Direktflügen nach Damaskus sieht FPÖ-Chef Herbert Kickl die Chance für Abschiebungen nach Syrien gekommen. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zahlreiche kommerzielle Airlines haben ihre Direktverbindungen in die syrische Hauptstadt Damaskus wieder aufgenommen. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl ist dies eine gute Nachricht. "Die 'Airbert One' kann also abheben", freute sich der Freiheitliche am Donnerstag in einer Aussendung.

Für den FPÖ-Frontmann lassen die nunmehrigen Ankündigungen der Fluggesellschaften nur einen Schluss für Österreich zu: "Alle illegalen Migranten, die seit 2015 zu uns gekommen sind, können jetzt zurück in die Heimat geschickt werden."

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Ruanda-Deal für Kickl damit hinfällig

Dadurch würde auch der kürzlich angekündigte "Ruanda-Deal" obsolet werden. Zur Erinnerung: Österreich plant mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland ein Rückkehrzentrum in Ruanda. Bereits 2027 sollen die ersten abgelehnten Asylwerber dorthin gebracht werden. Jeder der fünf EU-Staaten könnte zunächst rund 20 Einwanderer in das afrikanische Land schicken.

Die Details sind allerdings noch nicht ausgehandelt. Auch die Frage nach möglichen Kosten ist offen. Zuletzt sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gegenüber der "Presse", dass es keine Geld-pro-Kopf-Quoten geben werde. Für 2027 und 2028 sind jedenfalls 15 Millionen Euro budgetiert. Karner betonte allerdings, dass dieser Budgetposten auch für andere Rückkehrprojekte verwendet werden könne.

Kickl steht dem Vorhaben negativ gegenüber. "Dieser schwindelige Ruanda-Deal soll nur von der eigenen Handlungsunfähigkeit ablenken", befand der FPÖ-Chef. Das Abkommen werde "keine Auswirkungen" haben und würde nur "immense Kosten für den Steuerzahler", kritisierte der Freiheitliche.

Kickl fordert Flugzeuge

Laut Kickl liege die Lösung in der Migrationsfrage nun auf der Hand. Ihm zufolge brauche es keine Afrika-Deals, sondern Flugzeuge. Diese sollen in Wien starten und illegale Einwanderer direkt nach Damaskus bringen. Dies sei bereits in der Vergangenheit angekündigt worden, nun sollen Taten folgen, so der FPÖ-Frontmann.

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Die Regierung dürfte keine weiteren Ausreden suchen und müsse ins Handeln kommen. "Es gibt jetzt keine rechtlichen oder moralischen Ausflüchte mehr. Wer jetzt noch zögert, der beweist endgültig, dass er ein unterwürfiger Handlanger der Asylindustrie ist", meinte Kickl.