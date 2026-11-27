i Verkehrsminister Peter Hanke sieht eine Senkung der Flugabgabe vor. Helmut Graf / iStock ("Heute"-Collage) Abschaffung ausgeschlossen Flugabgabe soll sinken – Minister nennt konkrete Summe Minister Hanke sieht 60 Millionen Euro für eine Senkung der Flugabgabe vor. Eine vollständige Abschaffung lehnt er aus budgetären Gründen ab. Von Heute Politik 27.11.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Rückzug von Fluglinien und massiver Kritik aus Politik und Wirtschaft kommt Bewegung in die Debatte um Österreichs Flugabgabe. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) ist zu einer Entlastung bereit – eine ersatzlose Streichung der Steuer lehnt er allerdings aus budgetären Gründen ab.

Das geht aus der Parlamentskorrespondenz zum Verkehrsausschuss vom Donnerstag hervor. Innerhalb der Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos wird derzeit über eine mögliche Lösung verhandelt.

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Je 30 Millionen Euro für 2027 und 2028

Insgesamt sind seitens des Verkehrsministeriums 60 Millionen Euro für eine Reduktion der Flugabgabe vorgesehen, wie das Ressort am Donnerstagabend auf APA-Anfrage mitteilte.

Laut einem Ministeriumssprecher sollen jeweils 30 Millionen Euro in den Jahren 2027 und 2028 dafür zur Verfügung stehen. Hanke zeigte sich im Verkehrsausschuss zuversichtlich, dass sich die drei Regierungspartner in absehbarer Zeit auf eine Lösung verständigen können.

Fluglinien klagen über hohe Kosten

Die Diskussion über die umstrittene Abgabe hatte zuletzt durch Entscheidungen mehrerer Fluggesellschaften an Fahrt aufgenommen.

So reduzierte der irische Billigflieger Ryanair sein Flugangebot in Wien und begründete diesen Schritt mit den hohen Kosten. Die ungarische Fluglinie Wizz Air zog sich mit derselben Begründung gänzlich vom Flughafen Wien zurück. Als Alternative etablierte sich das nahe gelegene Bratislava.

Auch die Austrian Airlines (AUA) warnen davor, dass die hohen Standortkosten ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Zuletzt gingen der AUA neue Flugzeuge durch die Lappen, die nun innerhalb des Lufthansa-Konzerns anderweitig eingesetzt werden sollen.

Koalition verhandelt über Entlastung

Seitens der ÖVP wird die Flugabgabe als Belastung für den Standort gesehen. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner hatte zuletzt auf eine baldige Verständigung über eine Reduktion der Steuer gedrängt.

Auch die Neos stehen der Abgabe kritisch gegenüber. Während die FPÖ eine vollständige Abschaffung fordert, sprechen sich die Grünen für eine Weiterentwicklung und Valorisierung der Steuer aus.

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Marterbauer will auf 190 Millionen Euro nicht verzichten

Gegen eine ersatzlose Streichung der Flugabgabe hatte sich zuletzt auch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ausgesprochen.

Auf die Einnahmen in Höhe von 190 Millionen Euro könne er "mit Sicherheit" nicht verzichten, betonte der Finanzminister. Eine vollständige Abschaffung ohne entsprechenden Ersatz sei für ihn daher nicht vorstellbar.