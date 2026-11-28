i FPÖ-Chef Herbert Kickl Sabine Hertel Streit um Staatsbürgerschaft "Da wird mir ganz übel" – Kickl über VdB entsetzt Bundespräsident Van der Bellen wünscht sich, dass in Österreich geborene Kinder automatisch Staatsbürger werden. FPÖ-Chef Kickl ist entsetzt. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 05:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Debatte um die österreichische Staatsbürgerschaft prallen die politischen Welten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und FPÖ-Chef Herbert Kickl frontal aufeinander

Während das Staatsoberhaupt – wie berichtet – dafür eintritt, dass in Österreich geborene Kinder automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten sollen, will der Freiheitliche die Hürden für den rot-weiß-roten Pass deutlich nach oben schrauben.

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Im großen "Heute"-Interview lässt der blaue Frontmann seinem Unmut über den Vorstoß des Bundespräsidenten freien Lauf: "Das ist ja verrückt. Das ist unglaublich, dass so etwas aus dem Mund des Staatsoberhauptes kommt."

"Da wird mir ganz übel"

Der FPÖ-Chef sieht in einer solchen Regelung ein massives Hindernis für seine Pläne in der Asyl- und Abschiebepolitik."Wenn ich höre, dass wir jedem, der in Österreich auf die Welt kommt, die Staatsbürgerschaft nachschmeißen sollen, wird mir ganz übel. Die Staatsbürgerschaft ist etwas ganz Kostbares."

Video: Kickl im "Heute"-Talk

Kickl nennt ein Beispiel: "Die Eltern sind Afghanen, die Kinder österreichische Staatsbürger. Wie soll ich die jemals wieder nach Hause bringen, wenn ich wiederum die Kinder von den Eltern nicht trennen darf? Das zeigt gut, worauf es in Wahrheit hinausläuft: auf eine Gleichsetzung von Asyl ist gleich Völkerwanderung mit legaler Zuwanderung. Das kann niemals unser Ziel sein. Wir brauchen eine Verschärfung!"

Kickl will Asylwerbern Weg zum Pass versperren

Auch die Flüchtlingsbewegung des Jahres 2015 beschäftigt den Freiheitlichen. Immer mehr Menschen, die damals nach Österreich gekommen sind, könnten mittlerweile die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen.

Die FPÖ habe deshalb bereits vorgeschlagen, die Frist für den Erwerb der Staatsbürgerschaft auf mindestens 15 oder 20 Jahre auszudehnen. Doch selbst das geht Kickl auf Dauer nicht weit genug.

„Keine Übergangsmöglichkeit mehr von Asyl, das für uns Schutz auf Zeit bedeutet, in die Staatsbürgerschaft mehr!“ Herbert Kickl Bundesparteiobmann (FPÖ)

FPÖ-Klubchef Kickl beim "Heute"-Redaktionsbesuch Sabine Hertel

"Das ist allerdings auch noch keine endgültige Lösung. Die wird erst bestehen, wenn es keine Übergangsmöglichkeit mehr von Asyl, das für uns Schutz auf Zeit bedeutet, in die Staatsbürgerschaft mehr gibt."

"Dabei sind sie nur besonders dumm"

Auch bei den Voraussetzungen für eine Einbürgerung will Kickl die Schrauben anziehen. Ein Wohnsitz und ein Job alleine seien ihm zu wenig.

"Es braucht eine Identifikation mit dem Wertesystem, dem Gesellschaftsbild, dem Menschenbild, der Tradition, der Kultur, der Sprache. Andernfalls haben wir keine Homogenität und Stabilität mehr, die wiederum die Voraussetzung für die Solidarität in der Gesellschaft sind."

Die Bilder des Tages i ?

Zum Abschluss legt der FPÖ-Chef gegen seine politischen Widersacher noch einmal nach: "Manche wollen das nicht verstehen, weil es nicht in ihr Weltbild passt, da sie sich für besonders aufgeklärt halten. Dabei sind sie nur besonders dumm."