i FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kritisierte die hohen Gehälter der ORF-Führungsetage. "Heute"-Montage / imago images/SEPA.Media / Helmut Graf ORF-Chef verdient mehr als VdB Mega-Gagen am Küniglberg! FPÖ-General platzt der Kragen Während beim ORF gespart wird, winken der neuen Führungsetage Mega-Gagen. FPÖ-General Hafenecker sprach von grenzenloser "Arroganz". Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneuter Gagen-Wirbel am Küniglberg! Während am Donnerstag die ORF-Stiftungsratssitzung stattfindet, kamen bereits brisante Details zu den Gehältern der Führungsetage ans Licht. So erfuhr "Heute", dass der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig künftig 27.869 Euro pro Monat – und das 14 Mal im Jahr – kassieren soll.

Daraus ergibt sich eine Summe von rund 390.000 Euro brutto jährlich. Damit verdient der neue ORF-Chef sogar mehr als Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Seine Jahresbezüge kommen 2026 auf rund 374.000 Euro. Aber nicht nur Pig darf sich über ein amtliches Gehalt freuen. Die Direktoren sollen jeweils 19.300 Euro im Monat erhalten. Heißt: 270.000 Euro im Jahr. Die Verträge sollen über fünf Jahre laufen.

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FPÖ-General teilt gegen "ORF-Bonzen" aus

Gerade angesichts der finanziellen Lage des ORF – für 2027 droht ein Minus von 37,1 Millionen Euro – sorgte diese Meldung für Empörung bei der FPÖ. Für den freiheitlichen Generalsekretär Christian Hafenecker würde hier der Sparstift an der falschen Stelle angesetzt werden. Damit bezog sich der FPÖ-General darauf, dass auch beliebte Sendungen wie die "Millionenshow" wackeln.

"Man streicht mit der 'Millionenshow' aus Spargründen eines der letzten ORF-Formate, das mit über 500.000 Zusehern die Österreicher überhaupt noch einschalten, und beschließt gleichzeitig wieder Luxusgagen für die ORF-Bonzen und plant Kündigungen beim normalen Personal", polterte Hafenecker in einer Aussendung.

Er warf der ORF-Führungsetage grenzenlose "Arroganz" vor. "Während man bei den Zuschauern nachgefragte Sendungen einstellt, sichern sie sich selbst astronomische Gehälter, als ob es gar keinen Einsparzwang gäbe", betonte der FPÖ-General. Diese Diskrepanz sei "himmelschreiend".

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ORF soll neu gedacht werden

Des Weiteren kritisierte Hafenecker, dass die Zahl der Topverdiener – sie erhalten ein Jahresgehalt von 170.000 Euro – laut dem jüngsten Transparenzbericht nur minimal von 65 auf 60 sinken soll. Der Freiheitliche sehe hier ein "massives Einsparpotenzial" für den ORF. Dieses würde man allerdings nicht anrühren wollen, so der FPÖ-General.

Für Hafenecker habe die ORF-Führung wieder einmal bewiesen, wie weit sie von der Lebensrealität der Österreicher entfernt sei. Schlussendlich forderte der Freiheitliche, dass der ORF neu gedacht wird. Es brauche "keine abgehobenen Gagenkaiser, sondern einen ORF, der saubere Information und österreichisches Programm bietet". Zudem soll die Haushaltsabgabe abgeschafft werden.