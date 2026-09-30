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Das Pferd riss den Rollstuhl um.
Das Pferd riss den Rollstuhl um.
IMAGO/pictureteam
Todesdrama am Oktoberfest

Pferd reißt Rollstuhl um – Wiesn-Besucherin stirbt

Ein harmloser Wiesn-Besuch endete tödlich: Eine Frau (99) wollte ein Pferd streicheln, dieses stieß den Rollstuhl um. Die Seniorin starb im Spital.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
30.09.2026, 12:55
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Tragödie auf dem Münchner Oktoberfest: Das Aufeinandertreffen mit dem Pferd eines Kutschengespanns auf der "Oidn Wiesn", endete für eine Besucherin (99) tödlich. Zu dem Vorfall kam es laut einem Bericht der "Bild" bereits am vergangenen Mittwoch.

Demnach soll die betagte Frau gemeinsam mit Begleitern gegen 14.10 Uhr vor einem Festzelt gewesen sein, als sie das Pferd streicheln wollte. Dabei habe sich das Geschirr des Tiers im Rollstuhl der 99-Jährigen verfangen. Als das Pferd dann den Kopf anhob, stieß es den Rollstuhl um, berichtet die Zeitung unter Berufung auf die Polizei.

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Ermittlungen laufen

Dadurch kam die Frau zu Sturz, schien den Vorfall aber gut überstanden zu haben. Ihre Begleiter und Passanten halfen der Seniorin hoch und setzten sie wieder in den Rollstuhl. Danach hätten sie und ihre Begleiter den Wiesn-Besuch zunächst fortgesetzt.

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Im Zuge dessen verschlechterte sich der Zustand der 99-Jährigen rapide. Sie wurde daraufhin auf die Wiesn-Sanitätswache gebracht und von dort in ein Krankenhaus in München überstellt. Dort verstarb die 99-Jährige sechs Tage später an ihren Verletzungen.

Mann stirbt auf Oktoberfest – Polizei hat eine Bitte

Die Polizei habe erst nach dem Tod der Frau von dem Vorfall erfahren. Nun wurden Ermittlungen eingeleitet. Beamte der Münchner Verkehrspolizei sollen klären, ob es sich um einen Unfall gehandelt habe oder Fremdverschulden vorliegt.

red,30.09.2026, 12:55
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