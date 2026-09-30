i Der Ort des TikTok-Drehs in Ocala kurz nach dem Unfall. Im Vordergrund der Sessel, auf dem der 18-Jährige saß. Instagram/Yaj Lerom 18-Jähriger schwer verletzt TikTok-Haarschnitt mitten auf Straße – dann kracht es Für ein TikTok-Video ließ sich ein 18-Jähriger auf einem Mittelstreifen die Haare schneiden. Sekunden später wurde er von einem Auto erfasst. Von Nick Wolfinger 30.09.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein TikTok-Dreh mitten im Verkehr endete im US-Bundesstaat Florida dramatisch. Ein 18-Jähriger ließ sich am Sonntagabend in Ocala auf einem Mittelstreifen die Haare schneiden und filmte die Aktion gemeinsam mit zwei Freunden für soziale Medien.

Der Teenager saß dabei auf einem Stuhl mitten auf der finsteren Straße, als sich plötzlich ein Unfall ereignete.

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Unfallauto erfasst "Friseurstuhl"

Gegen 20.10 Uhr kollidierte ein Chevrolet Silverado 3500 mit einem Lexus-SUV, der von einem Einkaufszentrum in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pickup in Richtung des Mittelstreifens geschleudert – genau dorthin, wo der 18-Jährige gerade seinen Haarschnitt filmen ließ.

Einer der Begleiter berichtete danach, dass er kurz vor dem Aufprall nur noch quietschende Reifen gehört habe. Im nächsten Moment lag sein Freund bereits am Boden.

Rettungskräfte brachten ihn ins Spital, sein Zustand wurde als ernst beschrieben. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Hielten den Ort für "sicher"

Besonders kurios: Die Gruppe hatte ihren Haarschnitt laut einem Augenzeugen zunächst auf dem Gehsteig gefilmt und war danach näher Richtung Fahrbahn gezogen.

Sie zogen schließlich auf den Mittelstreifen, nachdem sie zunächst sogar überlegt hatten, den TikTok-Dreh direkt auf den Fahrspuren zu machen. Der Mittelstreifen erschien ihnen laut Aussagen der unverletzten Begleiter jedoch "sicherer".

Polizei untersucht Unfallursache

Wie es genau zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei keinem der beiden Fahrer gab es laut Medienbericht Hinweise auf eine Alkoholisierung.

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizei von Ocala rät ausdrücklich davon ab, für Videos derartige Risiken einzugehen. Ein Content Creator, der den Unfall mitbekam, brachte es später auf den Punkt: "Die Likes sind dein Leben nicht wert."