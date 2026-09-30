i Der flydubai-Flug hätte in Tel Aviv landen sollen. iStock Pilot Russe, Co-Pilot Ukrainer Blut im Cockpit! Das passierte auf Israel-Flug wirklich Ein flydubai-Flug nach Tel Aviv löste Entführungsalarm aus. Im Cockpit soll es zwischen den beiden Piloten zu Gewalt gekommen sein. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen auf einem Passagierflug von Dubai nach Israel: Flug FZ1073 der Airline flydubai war am Mittwoch auf dem Weg nach Tel Aviv, als plötzlich ein Notfall gemeldet wurde. Die Maschine änderte ihren Kurs und landete schließlich in Tabuk in Saudi-Arabien.

Zunächst schrillten bei den israelischen Sicherheitsbehörden sämtliche Alarmglocken. Aus dem Flugzeug war der Transpondercode 7500 gesendet worden. Dieser internationale Notfallcode weist auf einen möglichen unrechtmäßigen Eingriff in ein Flugzeug hin und wird etwa bei einer Entführung verwendet.

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Israel reagierte entsprechend. Kampfflugzeuge wurden alarmiert, auch die politische Führung wurde eingeschaltet. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beriet sich nach israelischen Medienberichten mit hochrangigen Sicherheitsvertretern.

Kein Terror

Doch offenbar steckte kein Terrorangriff hinter dem Alarm. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es vielmehr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Piloten gekommen sein.

Passagiere sollen Schreie aus dem Cockpit gehört haben. Die Maschine ging während des Vorfalls in einen starken Sinkflug und drehte schließlich in Richtung Saudi-Arabien ab.

Kampf zwischen Piloten?

Besonders dramatisch: Nach ersten Berichten soll einer der Piloten bei der Auseinandersetzung verletzt worden sein. Einzelne Medien berichten sogar von einer Stichverletzung und Blut im Cockpit. Diese Details sind derzeit allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Auch über die Nationalitäten der beiden Männer gibt es erste Angaben. Demnach soll einer der Piloten Russe, der andere Ukrainer sein. Eine offizielle Bestätigung von flydubai zu ihren Identitäten, ihrer jeweiligen Funktion im Cockpit oder zum Auslöser des Streits liegt bisher nicht vor.

Damit ist auch weiterhin offen, ob der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bei der Auseinandersetzung überhaupt eine Rolle spielte. Entsprechende Spekulationen verbreiteten sich nach dem Zwischenfall rasch, Belege dafür gibt es derzeit aber nicht.

Sichere Landung

Fest steht: Die Boeing konnte sicher auf dem Flughafen von Tabuk landen. Die Passagiere blieben nach bisherigen Angaben unverletzt. Sicherheitskräfte rückten nach der Landung an und die Hintergründe des Vorfalls werden untersucht.

flydubai bestätigte einen Zwischenfall und die daraus resultierende Umleitung der Maschine. Die Airline arbeitet nach eigenen Angaben mit den zuständigen Behörden zusammen.