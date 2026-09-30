i Beim Anblick der Ladung dürfte es eine Enttäuschung gegeben haben. istock (Symbolbild) Coup geht nach hinten los Diebe stehlen Nvidia-Laster – und erbeuten 18 t Sand Zwei Anhänger mit Nvidia-Logo wurden in Kalifornien gestohlen. Statt wertvoller KI-Chips machten die Täter eine schwere Entdeckung. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Nvidia-Logo dürfte bei den Tätern für große Erwartungen gesorgt haben. Unbekannte stahlen in Kalifornien zwei auffällig mit Nvidia und PlusAI gebrandete Lkw-Anhänger. Wer darin teure Chips oder andere wertvolle Technik vermutete, wurde allerdings bitter enttäuscht.

Denn in den beiden Anhängern befanden sich insgesamt rund 18 Tonnen Sand. Jeder der beiden Auflieger war mit etwa 20.000 Pfund, also rund neun Tonnen, beladen.

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Test-Ladung

Der Sand hatte dabei durchaus einen Zweck. Die Anhänger gehören dem Unternehmen PlusAI, das an Technologien für selbstfahrende Lkw arbeitet und dabei mit dem Chip-Giganten Nvidia kooperiert. Für Tests verwendet das Unternehmen Sand als künstliche Ladung. So lässt sich untersuchen, wie sich schwer beladene Fahrzeuge unter realistischen Bedingungen verhalten.

Die eigentliche Hightech blieb unterdessen sicher. Die mit Technik ausgestatteten Zugmaschinen von PlusAI standen laut Unternehmen innerhalb des Firmengebäudes und wurden nicht gestohlen. Die Anhänger waren hingegen draußen abgestellt und mit Schlössern gesichert. Diese wurden aufgebrochen.

Bekannter entdeckt gestohlene Anhänger

Aufgeflogen ist der kuriose Diebstahl durch einen Zufall. Ein Bekannter eines hochrangigen PlusAI-Mitarbeiters entdeckte die Anhänger in Newark nahe seinem Arbeitsplatz und meldete sich bei ihm. Er dachte offenbar, die Fahrzeuge wären dort ganz regulär unterwegs.

Bei PlusAI gingen daraufhin die Alarmglocken an: Die Anhänger hätten dort gar nicht stehen dürfen. Sie waren zuvor rund 800 Meter entfernt beim Firmenstandort abgestellt gewesen. Die Polizei wurde eingeschaltet und die beiden Anhänger konnten noch am selben Tag sichergestellt werden. Auch die komplette Sandladung war noch da.

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Täter auf der Flucht

Ob die Täter tatsächlich wegen des prominenten Nvidia-Schriftzugs zuschlugen und auf wertvolle KI-Technik hofften, ist nicht endgültig geklärt. Der Fall wird weiterhin untersucht. Festnahmen gab es bisher keine.

Der Diebstahl fällt in eine Zeit, in der wertvolle Computertechnik für Kriminelle immer interessanter wird. In den USA wurden zuletzt unter anderem Servertechnik, Batterien und Geräte zum Schürfen von Kryptowährungen zum Ziel von Frachtdieben.