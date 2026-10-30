i Die Bergung des Fahrzeuges gestaötete sich schwierig. Fotokerschi/ Franz Plechinger Schwierige Rettungsaktion Pkw stürzt Böschung hinab – Lenkerin eingeschlossen Eine Lenkerin kam in Neustift mit ihrem Auto von einem Güterweg ab und stürzte eine steile Böschung hinunter. Die Feuerwehr musste sie befreien. Von Österreich Heute 30.10.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagabend kam es in Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von einem Güterweg ab und stürzte eine steile Böschung hinunter.

Der Unfall ereignete sich im Bereich Kramesau. Zunächst geriet das Auto auf das Straßenbankett, bevor es den Hang hinabrutschte. Mehrere Bäume stoppten das Fahrzeug und verhinderten einen weiteren Absturz.

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Feuerwehr befreit eingeschlossene Frau

Für die Lenkerin wurde die Lage brenzlig: Sie war im Fahrzeug eingeschlossen und konnte sich nicht selbst befreien. Die alarmierten Feuerwehren Neustift, Rannariedl und Hofkirchen im Mühlkreis rückten zur Personenrettung aus und befreiten die Frau.

Die Böschung stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung Fotokerschi/ Franz Plechinger

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

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Abhang sorgte für Probleme

Auch die Bergung des Unfallautos gestaltete sich schwierig. Wegen der steilen Böschung musste ein Kranwagen eingesetzt werden. Neben den drei Feuerwehren standen auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht und waren am Freitag gegen 1.01 Uhr abgeschlossen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.