i FIS-Mann Markus Waldner. GEPA pictures FIS-Mann Waldner Plötzlicher Rücktritt löst Knall vor Weltcup-Start aus Ein überraschender Knall vor dem Start der neuen Ski-Saison. FIS-Renndirektor Markus Waldner hat völlig unerwartet seinen Rückzug erklärt. Von Sport Heute 08.10.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 2014 ist der Südtiroler der wichtigste Mann im Skizirkus. Waldner war als FIS-Renndirektor für die Abwicklung der Weltcuprennen verantwortlich. Doch nun ist Schluss, wie der Ski-Weltverband bekannt gab. Waldner habe die FIS über den Wunsch, das Amt niederzulegen, informiert.

Ganz weg ist der Südtiroler allerdings noch nicht. Er wird seinen Nachfolger in der kommenden Saison 2026/27 unterstützen. Der Rücktritt kommt gut zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt mit den Riesentorläufen von Sölden (24. und 25. Oktober) aber dennoch überraschend.

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"Enormer Druck"

"Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig. Die Verantwortung für den alpinen Skisport auf höchster Ebene zu tragen, ist ein Privileg, aber es ist auch eine Position, die mit enormem Druck verbunden ist", erklärte Waldner.

"Im Laufe der Jahre – während sich die FIS und der Sport weiterentwickelt haben und gewachsen sind – hat sich der Druck immer weiter aufgebaut, bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, nicht mehr über die nötige Energie und die richtige Einstellung zu verfügen, um eine weitere volle Saison so zu bestreiten, wie ich es mir gewünscht hätte", meinte Waldner.

Wer dem Südtiroler nachfolgt, ist noch völlig offen. Die FIS hat jedenfalls die Suche nach einem Nachfolger bereits gestartet. Laut Angaben des Ski-Weltverbandes soll zu Saisonbeginn Peter Gerdol, der Renndirektor bei den Frauen, zusätzlich auch die Männer-Rennen verantworten. Dies ist möglich, weil zunächst Männer und Frauen dieselben Weltcup-Stopps haben: erst Sölden (Riesentorlauf), dann Levi und Gurgl (jeweils Slaloms).