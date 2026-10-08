i Timon Haugan und Thea Stjernesund ziehen nach Österreich. "imago/screenshot" "Müssen es versuchen" Ski-Traumpaar folgt Shiffrin und Kilde nach Österreich Nach Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde zieht das nächste Ski-Traumpaar nach Österreich. Zwei norwegische Weltcup-Stars machen es ihnen gleich. Von Sport Heute 08.10.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich wird für immer mehr Ski-Stars zur Wahlheimat. Während Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde bereits gemeinsam in Innsbruck leben, zieht es nun ein weiteres Weltcup-Traumpaar nach Österreich. Das norwegische Pärchen Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund will sich für die kommenden Jahre in Österreich niederlassen – genauer gesagt in Salzburg.

Wie Haugan gegenüber der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" verrät, soll Österreich bis zum Ende ihrer aktiven Ski-Karrieren ihr Lebensmittelpunkt bleiben. "Wir planen, dort den Rest unserer Karriere zu verbringen und dann nach Norwegen zurückzukehren", erklärt der 29-Jährige.

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Ski-Paar will mehr Zeit miteinander

Hinter dem Umzug stecken vor allem praktische Gründe. Da ein Großteil der Weltcup-Rennen und Trainingseinheiten in Mitteleuropa stattfindet, wollen sich die beiden künftig lange Reisen ersparen und mehr Zeit miteinander verbringen.

"Wenn wir uns mehr sehen wollen, ist es sinnvoll, einen festen Wohnsitz in Mitteleuropa zu haben", erklärt Stjernesund. Auch finanziell erhofft sich die 29-Jährige Vorteile vom neuen Wohnort. Ob sich das Paar in Salzburg tatsächlich wohlfühlt, wird sich allerdings erst zeigen.

"Wir müssen es einfach versuchen, und wenn es uns nicht gefällt, gehen wir einfach zurück nach Norwegen", sieht der Ski-Star offenbar kein Risiko eines Wohnort-Wechsels

Haugan blickt dem neuen Lebensabschnitt jedenfalls mit Vorfreude entgegen. "Wir werden nach dem Skifahren noch lange in Norwegen leben, daher denke ich, dass es Spaß machen wird, wenn wir jetzt fünf oder sechs Jahre in Österreich verbringen."

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Beide zählen zur Weltspitze

Sportlich gehören beide längst zu den erfolgreichsten Technik-Spezialisten Norwegens. Haugan feierte bereits fünf Weltcupsiege im Slalom, Stjernesund krönte ihre Karriere im Februar mit Olympia-Silber im Riesentorlauf hinter Federica Brignone.

Auch gemeinsam durfte das Paar schon Edelmetall bejubeln. Bei den Olympischen Spielen 2022 holten sie mit dem norwegischen Team Bronze, bei der Weltmeisterschaft 2023 folgte Silber.