i Eirik Skadsdammen imago/Bildbyran Über 900 Profieinsätze Ehemaliger Eishockey-Star stirbt bei Jagdausflug Große Trauer um Eirik Skadsdammen. Der ehemalige norwegische Eishockey-Nationalspieler ist bei einem Jagdausflug plötzlich verstorben. Von Sport Heute 08.10.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemeinsamer Ausflug mit seinem Bruder und Freunden endet in einer Tragödie. Der ehemalige norwegische Eishockey-Star Eirik Skadsdammen (45) ist am Mittwoch während einer Jagd plötzlich zusammengebrochen und gestorben.

Wie die norwegischen Zeitungen "Hamar Arbeiderblad" und "Verdens Gang" berichten, erlitt der frühere Nationalspieler einen Herzstillstand. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

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Besonders tragisch: Sein Bruder Trond war dabei, als Skadsdammen zusammenbrach. Gegenüber "Verdens Gang" spricht er jetzt über den schweren Verlust.

"Er ist mein kleiner Bruder und mein bester Freund – wir sind Nachbarn", erzählt Trond. Noch immer könne er den plötzlichen Tod nicht begreifen: "Es ist ein unglaublicher Schock, ich warte die ganze Zeit darauf, dass er mich bald anruft."

"Einfach zusammengebrochen"

Abseits des Eises war die Jagd eine der größten Leidenschaften des ehemaligen Eishockey-Profis. Wie viel ihm das Hobby bedeutete, beschreibt Trond mit emotionalen Worten: "Wenn er es hätte entscheiden können, wäre er lieber als guter Jäger als als guter Eishockeyspieler in Erinnerung geblieben."

Ein kleiner Trost für die Familie sei deshalb der Umstand, dass Skadsdammen bei seiner Lieblingsbeschäftigung starb: "Er ist einfach zusammengebrochen und hat insofern nicht gelitten."

Über 900 Spiele für Storhamar

Skadsdammen hatte sich in seiner 18-jährigen Karriere einen Namen im norwegischen Eishockey gemacht. Für Erstligist Storhamar Hockey absolvierte er mehr als 900 Spiele und war an über 550 Treffern beteiligt. Auch international vertrat er sein Heimatland.

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Insgesamt bestritt der ehemalige Angreifer 28 Länderspiele für Norwegen und nahm 2008 an der Eishockey-Weltmeisterschaft teil.