i Die Polizei nahm fünf mutmaßliche Dealer fest und stellte mehr als 60 Kilogramm Drogen sicher. LPD Wien Über 60 Kilo Suchtgift Polizei hebt zwei Drogenverstecke in Wien aus Großer Schlag gegen die Drogenszene in Wien! Die Polizei nahm fünf mutmaßliche Dealer fest und stellte mehr als 60 Kilogramm Drogen sicher. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem gezielten Einsatz gegen die Wiener Drogenszene ist der Polizei ein großer Schlag gelungen. Gleich fünf mutmaßliche Dealer wurden festgenommen, zudem stellten die Ermittler mehr als 60 Kilogramm Drogen sicher.

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) schlugen bereits am 22. September 2026 zu. Im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes gerieten fünf Männer ins Visier der Ermittler. Sie wurden angehalten und vorläufig festgenommen.

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Drogen in zwei Wohnungen entdeckt

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen sowie zweier mutmaßlicher Drogenverstecke in Hernals und Döbling machten die Polizisten einen großen Fund. Insgesamt wurden rund 60 Kilogramm Marihuana, 3,6 Kilogramm Kokain, 1.500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung und zwei gefälschte Personalausweise sichergestellt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Serben im Alter von 25, 33 und 39 Jahren, einen 38-jährigen Bulgaren sowie einen 29-jährigen Österreicher.

Alle fünf Männer wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Für sämtliche Verdächtige wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.