Gunkl-Prozess: Paal fordert Schweigegeld zurück

Vor rund zwölf Jahren hatte der bekannte Kabarettist eine Slowakin (42) und deren Mutter (63) über eine Sex-Seite kennengelernt. Die beiden sollen damals ihre Dienste als Hobby-Huren angeboten haben, befreundeten sich mit Paal, der sie großzügig auf Shopping-Touren einlud. Im Jänner soll sich Paal an der damals vierjährigen Tochter der jüngeren Frau sexuell vergangen haben. Der Künstler gestand die Tat bereits öffentlich ein.

159.000 Euro Schweigegeld geflossen

Mutter und Tochter sollen ihm insgesamt 159.000 Euro Schweigegeld abgeknöpft haben, wurden immer gieriger. Gunkl wandte sich schließlich zur Polizei und legte ein Grusel-Geständnis ab. Bei einer fingierten Übergabe von weiteren 30.000 Euro am Wiener Hauptbahnhof klickten für die 42-Jährige die Handschellen, wenige Wochen später wurde auch die Mutter inhaftiert. "Du solltest in Haft sitzen", wütete sie zuvor gegenüber Gunkl – mehr dazu hier.

Mutter hofft auf Freispruch

Während die 42-Jährige laut Verteidigung voll geständig ist, bestreitet ihre Mutter, selbst Erpressungshandlungen gesetzt zu haben. Der 64-jährige Kabarettist will sich vor Gericht schuldig bekennen. Für eine mögliche Schadenswiedergutmachung legte er laut "Heute"-Infos bereits 5.000 Euro beiseite. Das betroffene Mädchen wird vom Kinderschutzverein MÖWE vertreten und soll sich dem Verfahren als Privatbeteiligte anschließen. Wegen der sensiblen Missbrauchsvorwürfe könnte die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Für alle drei Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.