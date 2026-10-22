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Gunkl und zwei Frauen wird am Wiener Landesgericht gemeinsam der Prozess gemacht.
Gunkl und zwei Frauen wird am Wiener Landesgericht gemeinsam der Prozess gemacht.
Denise Auer/APA Images/iStock
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Gunkl-Prozess: Paal fordert Schweigegeld zurück

Missbrauch, Tausende Ekelbilder und Schweigegeld-Erpressung: Am Wiener Landl beginnt der Prozess gegen Gunkl und zwei Frauen. "Heute" berichtet live.
Von Christian Tomsits
22.10.2026, 08:50
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Sexueller Missbrauch, mutmaßliche Erpressung und 159.000 Euro Schweigegeld: Der brisante Prozess gegen Star-Kabarettist Günther "Gunkl" Paal (64) und zwei Frauen (42, 63), die ihn erpresst haben sollen – steht heute am Progamm.

"Heute" berichtet im Liveticker.

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ct, Akt. 22.10.2026, 09:22, 22.10.2026, 08:50
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