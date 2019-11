Rapid-Kandidat Bruckner: "Bin nicht wie Krammer"

Am 25. November wählen die Rapid-Mitglieder einen neuen Präsidenten. "Heute" sprach mit Kandidat Martin Bruckner.

Premiere! Zum ersten Mal in der Geschichte von Rapid kommt es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt. Das Wahlkomitee hat beide Bewerber zugelassen. Am 25. November entscheiden die ordentlichen Mitglieder: Martin Bruckner oder Roland Schmid ! Noch-Boss Michael Krammer wollte diese "Kampfabstimmung" verhindern, viele Fans – zuletzt auch Legenden wie Hans Krankl, Peter Pacult und Michael Konsel – forderten sie.Doch wer ist die bessere Wahl? Wer führt Rapid wieder zu Titeln?kennt die Konzepte der Bewerber. In der einen Ecke des Ringes steht Präsidiumsmitglied Martin Bruckner. Sein Motto: Evolution statt Revolution! Nicht alles unter Krammer war schlecht. Im Gegenteil: Auf Errungenschaften wie das neue Stadion ist man stolz. Dennoch soll seine Liste kein Fortführen von Bestehendem sein. Frische Köpfe sollen frischen Wind, neue Ideen alte Erfolge bringen. Im-Interview geht er ins Detail."Mein Motto ist: Evolution statt Revolution! Es wurde in den letzten Jahren in den meisten Bereichen gute Arbeit geleistet. Ich stehe aber auch für die Weiterentwicklung des Vereins – nur mit Ruhe und mit Kontinuität.""Vorweg: Ich bin nicht wie er! Ich würde das Präsidium weg von einer One-Man-Show hin zu einem Team der besten Köpfe führen. Mit Michaela Dorfmeister habe ich Know-how aus dem ÖSV, mit Monisha Kaltenborn Erfahrung aus der Formel 1 – die Benchmarken im Sport national und international. Die Betriebsblindheit muss weg.""Weil er ein ruhiger Typ ist, nicht schreit. Er ist aber auch einer, der Dinge sehr schnell und sehr klar anspricht. Ich kenne ihn seit dem Bundesheer. Er hat sich seine Mitarbeit nicht leicht gemacht, lange Gespräche mit Zoki Barisic geführt, ausgelotet, ob sie miteinander können.""Ja, aber sind sie noch am Puls der Zeit? Helfen Sie so dem Klub? Mit Didi Kühbauer, Zoki Barisic, Steffen Hofmann, Jürgen Macho, Martin Hiden sind Legenden aktuell am Werk.""Weil Zoki Barisic den Kader weiter optimieren, wieder Spieler mit Rapid-DNA holen wird. Ich sage ganz klar: Wer Werte wie Einsatz, Kampfgeist, Siegeswille nicht hat, der wird bei Rapid keine Zukunft besitzen, der wird von Rapid nicht geholt.""Da liegt unser Hauptaugenmerk. Ziel ist es, ein bis zwei Spieler pro Jahr in die Kampfmannschaft zu bringen. Es soll auch keine 1-Millionen-Euro-Käufe mehr geben. Diese Typen müssen wir selber haben."