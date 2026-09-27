i ? 2 Tote, 26 Verletzte Reisebus verunglückt auf dem Weg zum Oktoberfest Auf dem Weg zum Oktoberfest ist ein Reisebus mit 50 Passagieren von der Autobahn 96 abgekommen und umgekippt. Zwei Menschen starben. Von André Wilding 27.09.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Busunfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Autobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West in Fahrtrichtung München ereignet.

Ein voll besetzter Reisebus kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

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Rund 50 Passagiere an Bord

An Bord des Busses befanden sich rund 50 Passagiere, nach bisherigen Angaben alle philippinischer Staatsangehörigkeit. Das Fahrzeug war auf dem Weg nach München aufs Oktoberfest.

Bei dem Unfall erlitten nach aktuellem Kenntnisstand zwei Menschen tödliche Verletzungen. Zudem wurden acht Insassen schwer sowie zahlreiche weitere Personen leicht verletzt – die Rede ist von mindestens 26 Verletzten.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdiensten, Notärzten und Polizei eilte an die Unfallstelle, um die Verletzten zu versorgen und in umliegende Krankenhäuser zu transportieren.

A96 komplett gesperrt

Unter anderem waren auch neun Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur medizinischen Erstversorgung und Koordinierung der Rettungsmaßnahmen wurde vor Ort eine Sichtungskategorie eingerichtet.

Die Bilder des Tages i ?

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme bleibt die A96 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die zuständige Staatsanwaltschaft unfallanalytische Gutachten in Auftrag gegeben.