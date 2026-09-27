StartseiteNachrichtenWelt
2 Tote, 26 Verletzte

Reisebus verunglückt auf dem Weg zum Oktoberfest

Auf dem Weg zum Oktoberfest ist ein Reisebus mit 50 Passagieren von der Autobahn 96 abgekommen und umgekippt. Zwei Menschen starben.
André Wilding
Von André Wilding
27.09.2026, 12:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein tragischer Busunfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Autobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West in Fahrtrichtung München ereignet.

Reisebus kippt auf Autobahn um – 2 Tote, 26 Verletzte

Ein voll besetzter Reisebus kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Rund 50 Passagiere an Bord

An Bord des Busses befanden sich rund 50 Passagiere, nach bisherigen Angaben alle philippinischer Staatsangehörigkeit. Das Fahrzeug war auf dem Weg nach München aufs Oktoberfest.

Bei dem Unfall erlitten nach aktuellem Kenntnisstand zwei Menschen tödliche Verletzungen. Zudem wurden acht Insassen schwer sowie zahlreiche weitere Personen leicht verletzt – die Rede ist von mindestens 26 Verletzten.

Reisebus mit Schülern auf der A28 verunglückt

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdiensten, Notärzten und Polizei eilte an die Unfallstelle, um die Verletzten zu versorgen und in umliegende Krankenhäuser zu transportieren.

A96 komplett gesperrt

Unter anderem waren auch neun Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur medizinischen Erstversorgung und Koordinierung der Rettungsmaßnahmen wurde vor Ort eine Sichtungskategorie eingerichtet.

Reisebus-Unglück! Mehrere Tote bei Horror-Unfall

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme bleibt die A96 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die zuständige Staatsanwaltschaft unfallanalytische Gutachten in Auftrag gegeben.

wil,27.09.2026, 12:00
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallBusMünchenBayern

Weiterlesen

Weitere Storys
AutobahnRettungseinsatzOktoberfestUnglückWeltDeutschlandUnfallRettungPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote