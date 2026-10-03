i Der Rote-Kreuz-Helfer befand sich auf Ebola-Einsatz im Kongo. iStock, IMAGO / Daniel Scharinger, "Heute"-Montage (KI-generiert) Bei Ebola-Einsatz Rotes Kreuz trauert – Helfer nach Angriff im Kongo tot Ismael Mulindwa war im Kongo im humanitären Einsatz. Bei einem Angriff wurde der Helfer schwer verletzt – trotz Behandlung starb er. Von Newsdesk Heute 03.10.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Österreichische Rote Kreuz trauert um seinen Kollegen Ismael Mulindwa. Der Helfer war im Kongo für einen humanitären Einsatz des Ugandischen Roten Kreuzes im Kampf gegen Ebola tätig, als er bei einem Angriff schwer verletzt wurde.

Trotz medizinischer Behandlung erlag Mulindwa seinen schweren Verletzungen. Das teilte das Österreichische Rote Kreuz in einem Posting auf Facebook mit.

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Große Anteilnahme

Der Tod des Helfers löste auch beim Österreichischen Roten Kreuz große Bestürzung aus. Zurück bleiben seine Familie, Angehörige, Freunde und Kollegen.

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"Beim Helfen zu sterben, ist eines der unbegreiflichsten Dinge, die es gibt", schreibt das Österreichische Rote Kreuz. Den Angehörigen und allen Menschen, die Mulindwa nahestanden, sprach die Organisation ihr aufrichtiges Beileid aus.