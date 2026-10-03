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Sirene über den Dächern Wiens
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Meldung gilt für ganzes Land

Darum heulten am Samstag die Sirenen in ganz Österreich

In ganz Österreich heulen am Samstag die Sirenen. Zusätzlich werden Warnmeldungen über AT-Alert auf Mobiltelefone geschickt. Die Details.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
03.10.2026, 11:50
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Am Samstag wird wieder ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich ausgestrahlt.

Probealarm

Der Probealarm dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden.

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Die Signale können derzeit über etwa 8.300 Feuerwehrsirenen abgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Bundesministeriums für Inneres, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder von den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

Achtung, Handy-Alarm! AT-Alert wird ausgelöst

Neben der Sirenenprobe werden auch heuer während des Zivilschutz-Probealarms zwischen 12:00 und 13:00 Uhr Testauslösungen von AT-Alert durchgeführt.

Zivilschutz-Probealarm mittels AT-Alert und Sirene
Zivilschutz-Probealarm mittels AT-Alert und Sirene
Innenministerium

Flächendeckendes Warnsystem

AT-Alert ist eine Ergänzung des österreichischen flächendeckenden Warnsystems. Dabei können die Behörden regionale oder flächendeckende Warnungen über die Mobilfunkbetreiber verschicken.

Sirenen heulen in ganz Österreich – das steckt dahinter

Das System basiert auf einer eigenständigen Technologie für die Nachrichtenübertragung. Dabei werden Textmeldungen an Mobiltelefone, die im betroffenen Bereich in das Mobilfunknetz eingeloggt sind, versendet. Mögliche Warnhinweise betreffen etwa Gefahren wie Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, drohende Überschwemmungen oder Waldbrände.

red,Akt. 03.10.2026, 12:26, 03.10.2026, 11:50
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