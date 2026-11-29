i Kristen Bell schlüpft in die Rolle von Frau Weihnachtsmann. David Harbour spielt den Weihnachtsmann. Universal Pictures Bald im Kino Santa lässt es krachen – diesmal mischt seine Frau mit Stille Nacht? Von wegen! In "Violent Night 2" packt David Harbour wieder die Fäuste aus. Diesmal bekommt er Verstärkung von Frau Weihnachtsmann. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer brav war, bekommt Geschenke. Wer böse war, bekommt eine auf die Mütze! Ab 3. Dezember sorgt David Harbour als wohl unbesinnlichster Weihnachtsmann der Kinogeschichte wieder für ordentlich Rambazamba.

In der Fortsetzung der Actionkomödie "Violent Night" hat Santa alle Hände voll zu tun. Ein skrupelloser Gangster terrorisiert die Geschäftsleute der Silver Bell Mall und droht, ihnen das Weihnachtsgeschäft gründlich zu vermiesen. Das kann der Mann im roten Mantel natürlich nicht auf sich sitzen lassen.

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Santa hat ein gewaltiges Problem

Doch ausgerechnet jetzt ist beim Weihnachtsmann die Magie futsch. Auch den Glauben an die wahre Bedeutung von Weihnachten hat der bärtige Haudegen verloren. Statt himmlischer Unterstützung ist also handfester Einsatz gefragt.

Während die Situation im Einkaufszentrum immer brenzliger wird, zieht Santa seinen wohl größten Trumpf aus dem Geschenkesack: seine Ehefrau!

Jetzt gibt's Ärger mit der Chefin

Kristen Bell schlüpft in die Rolle von Frau Weihnachtsmann – und die dürfte alles andere als ein braves Christengerl sein. Selbst hartgesottene Bösewichte haben offenbar gehörigen Respekt vor ihr.

Regisseur Tommy Wirkola setzt auch beim zweiten Teil auf eine explosive Mischung aus Action, schwarzem Humor und Weihnachtsstimmung. Mit dabei ist außerdem Jared Harris.

Wer genug von kitschigen Weihnachtsfilmen, romantischen Schneespaziergängen und zuckersüßen Liebesgeschichten hat, bekommt hier die etwas andere Adventunterhaltung serviert. Da fliegen statt Schneeflocken eben die Fäuste!

"Violent Night 2", ab 3. Dezember 2026 im Kino, 110 Minuten, FSK ab 16 Jahren.