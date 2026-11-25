i Couple - Relationship, Women, Human Sexual Behavior, Waking up, Wife, morning iStock Neue Studie enthüllt Sex-Flaute bei der Gen Z: Immer weniger läuft im Bett Immer weniger Sex und ein späteres erstes Mal: Eine neue britische Langzeitstudie zeigt, wie stark sich das Liebesleben verändert hat. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bett ist immer weniger los! Während sexuelle Inhalte im Internet allgegenwärtig sind, nimmt die sexuelle Aktivität im echten Leben ab. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung bei der jungen Generation. Immer mehr junge Menschen hatten noch nie Sex.

Das geht aus einer neuen Studie hervor, die am Dienstag im medizinischen Fachjournal "The Lancet" veröffentlicht wurde. Für die Untersuchung wurden Daten von insgesamt knapp 40.000 Menschen aus vier Befragungen seit 1990 ausgewertet. An der jüngsten Erhebung zwischen 2022 und 2024 nahmen 6.719 Personen im Alter von 16 bis 59 Jahren aus England, Schottland und Wales teil.

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Junge Menschen haben mit 18 Jahren ihr erstes Mal

Besonders auffällig sind die Zahlen bei den 16- bis 24-Jährigen. Während zwischen 2010 und 2012 noch 18,9 Prozent der jungen Frauen angaben, nie Sex gehabt zu haben, waren es bei der jüngsten Befragung bereits 37,7 Prozent. Der Anteil hat sich damit nahezu verdoppelt.

Auch bei den jungen Männern zeigt sich diese Entwicklung. Hier stieg der Anteil von 18,2 auf 28,4 Prozent. Das erste Mal erleben junge Frauen und Männer mittlerweile typischerweise mit 18 Jahren.

Auch bei der sexuellen Aktivität innerhalb eines Jahres gibt es deutliche Unterschiede zu älteren Generationen: 44 Prozent der jungen Frauen und 34 Prozent der jungen Männer hatten in den zwölf Monaten vor der Befragung keinen einzigen Sexualpartner.

Nur noch zweimal Sex im Monat

Doch nicht nur bei der jungen Generation herrscht Flaute im Bett. Anfang der 1990er-Jahre lag der mittlere Wert bei den 16- bis 44-Jährigen noch bei viermal Sex innerhalb von vier Wochen. Mittlerweile sind es nur noch zweimal.

Werden ausschließlich Menschen betrachtet, die bereits Sex hatten, ergibt sich allerdings ein anderes Bild: Bei ihnen blieb der mittlere Wert seit der Erhebung von 2010 bis 2012 insgesamt bei dreimal innerhalb von vier Wochen.

Am häufigsten geht es bei den 25- bis 34-Jährigen zur Sache. Bei ihnen liegt der mittlere Wert sowohl bei Frauen als auch bei Männern bei dreimal innerhalb von vier Wochen.

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Pornos und intime Fotos weit verbreitet

Eine wichtige Rolle im Liebesleben spielt mittlerweile auch die digitale Welt. Rund 81 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen zwischen 16 und 59 Jahren gaben an, innerhalb eines Jahres Pornos konsumiert zu haben.

Bei den 16- bis 24-Jährigen waren es sogar rund 86 Prozent der Männer und knapp 50 Prozent der Frauen.

Auch das sogenannte Sexting, also das Verschicken oder Empfangen sexueller Bilder, ist unter jungen Menschen weit verbreitet. 47,1 Prozent der jungen Frauen und 43,5 Prozent der jungen Männer gaben an, dies innerhalb eines Jahres getan zu haben. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil deutlich ab.

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So viele Sexpartner haben Frauen und Männer

Wie viele Sexualpartner haben andere Menschen eigentlich? Der mittlere Wert liegt laut der Untersuchung sowohl bei Frauen als auch bei Männern bei fünf bisherigen Sexualpartnern.

Rund zwei Drittel aller Befragten hatten innerhalb eines Jahres genau einen Sexualpartner. Zehn oder mehr bisherige Sexualpartner hatten hingegen rund 30 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer.

Verändert hat sich auch, mit wem die Menschen intim werden. Der Anteil der 16- bis 44-jährigen Frauen, die bereits Sex mit einer anderen Frau hatten, stieg seit der Befragung von 2010 bis 2012 von 6,8 auf 14 Prozent. Bei Männern erhöhte sich der entsprechende Anteil von vier auf 12,3 Prozent.

Warum haben junge Menschen weniger Sex?

Die genauen Gründe für die Sex-Flaute sind bisher nicht ausreichend erforscht. Die Wissenschaftler verweisen allerdings auf mehrere gesellschaftliche Veränderungen: Junge Menschen werden später selbstständig, trinken weniger Alkohol, verbringen mehr Zeit in der digitalen Welt und sind zunehmend von psychischen Problemen betroffen.

Auch die Corona-Pandemie könnte diese Entwicklung verstärkt haben. Während der Kontaktbeschränkungen gab es weniger Möglichkeiten, neue Sexualpartner kennenzulernen.

Ob der zunehmende Rückzug ins digitale Leben tatsächlich für den Rückgang der sexuellen Aktivität verantwortlich ist, bleibt offen. Dass Pornos den Sex mit einem Partner einfach ersetzen, lässt sich aus den Studienergebnissen jedenfalls nicht ableiten.