i Der Stadtrechnungshof nahm die Sicherheit im Prater unter die Lupe. Sabine Hertel Auch bei Brandschutz Sicherheitscheck im Prater – Prüfer deckten Mängel auf Der Stadtrechnungshof hat den Prater einem Sicherheitscheck unterzogen. Die Prüfer entdeckten etwa verunreinigtes Wasser am Kinderspielplatz. Von Wien Heute 29.11.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Hochschaubahn, Geisterbahn oder Riesenrad – der Wiener Wurstelprater zählt zu den beliebtesten Freizeitattraktionen der Bundeshauptstadt. Doch abseits des Vergnügens gibt es Verbesserungsbedarf. Der Wiener Stadtrechnungshof hat die Prater Wien GmbH einer sicherheitstechnischen Prüfung unterzogen.

Besonders brisant ist eine Entdeckung der Prüfer bei einem als Wasserspielplatz für Kinder gestalteten Brunnen. Zwar wird das Wasser laut Prater Wien GmbH aus hygienischen Gründen einmal wöchentlich automatisch durch frisches Leitungswasser ersetzt. Allerdings kann auch Schmutzwasser von der Oberfläche in den unterirdischen Ausgleichsbehälter eindringen.

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Schmutziges Wasser auf Kinderspielplatz

"Im Zeitpunkt der Besichtigung durch den StRH Wien waren deutliche Verunreinigungen des Wassers im Ausgleichsbehälter sichtbar", heißt es im Prüfbericht. Vermutlich sei der Starkregen am Vortag dafür verantwortlich gewesen. Die Prüfer empfehlen, das Eindringen von Schmutzwasser zu verhindern.

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Zudem soll untersucht werden, ob weitere Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion des Wassers notwendig sind. Die Prater Wien GmbH kündigte in ihrer Stellungnahme an, den Deckel des Ausgleichsbehälters nach dem Wintermarkt 2026/27 gegen einen dichten Deckel auszutauschen. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität werden derzeit geprüft.

Stolperfallen für Prater-Besucher

Auch mehrere Getränkeautomaten gerieten ins Visier des Stadtrechnungshofes. Deren Stromkabel lagen teilweise in Schlaufen auf dem Boden und waren nicht gesondert vor Beschädigungen oder Vandalismus geschützt.

Die Prüfer orteten darin eine mögliche Stolpergefahr für Besucher und empfahlen eine ordnungsgemäße Verlegung der Kabel sowie eine Überprüfung der Anschlüsse. Laut Prater Wien GmbH befindet sich diese Maßnahme bereits in Umsetzung.

Brennbare Flüssigkeiten in Abstellräumen

Auch hinter den Kulissen der öffentlichen WC-Anlagen wurden die Prüfer fündig. Während die für Besucher zugänglichen Bereiche sehr sauber gehalten wurden, bot sich in den Technik- und Abstellräumen von zwei WC-Anlagen ein anderes Bild.

Dort stapelten sich alte Dokumente, Kartons, Möbel, Werkzeuge, Putzmittel und auch brennbare Flüssigkeiten. Der Stadtrechnungshof empfahl, die Materialien ordnungsgemäß zu lagern oder zu entsorgen. "Insbesondere wäre darauf zu achten, dass von den dort gelagerten Materialien keine Brandgefahr ausgeht." Laut Prater Wien GmbH wurde der Missstand bereits behoben. Ob nachträglich Rauchmelder installiert werden müssen, wird derzeit geprüft.

Prüfer fordern besseren Brandschutz

Handlungsbedarf ortet der Stadtrechnungshof auch in der Lager- und Werkhalle der Prater Wien GmbH. Auf einer zweiten Ebene aus Holz wurden neben Reifen, Papier, Stoffen und Holz auch leicht brennbare und ätzende Flüssigkeiten gelagert. Feuerlöscher befanden sich hingegen nur im unteren Bereich der Halle.

Brisant ist das auch deshalb, weil sich in dem Gebäude Aufenthaltsräume für Mitarbeiter befinden. Die Prüfer empfehlen daher eine brandschutztechnische Evaluierung der Halle und entsprechende Maßnahmen. Die Prater Wien GmbH kündigte an, einen Brandschutztechniker damit zu beauftragen.

Unternehmensstruktur nicht klar

Kritisch hinterfragte der Stadtrechnungshof auch die Unternehmensstruktur der Prater Wien GmbH. Unterhalb der Führungsebene gab es zum Zeitpunkt der Prüfung 15 Dienstposten beziehungsweise 14 Mitarbeiter – im Organigramm waren allerdings 20 Organisationseinheiten abgebildet. Darunter befanden sich auch an externe Firmen vergebene Funktionen.

Die Hierarchien und Weisungsbefugnisse waren für die Prüfer nicht immer eindeutig erkennbar. Auch die Notwendigkeit einzelner Organisationseinheiten wurde hinterfragt. Laut Prater Wien GmbH wurde das Organigramm mittlerweile entsprechend angepasst.

Elf Empfehlungen vom Stadt-RH

Insgesamt fällt das Urteil des Stadtrechnungshofes trotz der aufgezeigten Mängel nicht vernichtend aus. Bei insgesamt elf Punkten sehen die Prüfer allerdings Verbesserungsbedarf. Ein Teil der Empfehlungen wurde laut Prater Wien GmbH bereits umgesetzt.