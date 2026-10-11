i In einzelnen Simulationen wurde Saturn aus dem System geschleudert. istock Neue Studie zeigt Sonnensystem zerfällt schneller als gedacht Neue Simulationen zeigen: Die äußeren Planeten könnten schon während des Sterbens der Sonne ins Chaos stürzen. Von Heute Life 11.10.2026, 15:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einigen Milliarden Jahren wird unsere Sonne zum Roten Riesen anschwellen, große Teile ihrer Hülle abstoßen und schließlich als Weißer Zwerg zurückbleiben. Dabei könnte sie nicht nur die inneren Planeten bedrohen.

Denn Beobachtungen junger Weißer Zwerge zeigen, dass sterbende Sterne durch ungleichmäßige Materialausstöße Rückstöße erhalten. Diese könnten die Sonne kurz beschleunigen und die Bahnen der äußeren Planeten verschieben.

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Wie es bei scinexx heißt, umfasste die Untersuchung aus Pasadena 672 Simulationen. In 37 von 48 Durchläufen kreuzten sich die Bahnen der äußeren Planeten bereits vor der Entstehung des Weißen Zwergs.

90 Prozent der Modelle instabil

Rund 40 Prozent der Simulationen zeigten heftige Bahnstreuungen. In einzelnen Fällen wurde Saturn aus dem System geschleudert oder Uranus und Neptun vertauschten ihre Reihenfolge.

Drei Milliarden Jahre nach der Entstehung des Weißen Zwergs waren etwa 90 Prozent aller Modellverläufe instabil geworden.

Die Ergebnisse hängen jedoch stark davon ab, wie viel Masse die sterbende Sonne jeweils in einem einzelnen Schub abgibt. Bei sehr kleinen Auswurfmengen blieben mehr als 98 Prozent der Systeme stabil.

Ob unsere Sonne tatsächlich Auswürfe in der angenommenen Größe erzeugen wird, ist noch nicht direkt nachgewiesen. Die Prozentzahlen sind daher bedingte Modellergebnisse, keine gesicherten Eintrittswahrscheinlichkeiten für unser Sonnensystem.