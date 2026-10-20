i PK Integration in Wien mit Emmerling Sabine Hertel Skandal-Behörde MA 35 Staatsbürgerschaft: 23.000 Erstanträge waren fehlerhaft Die MA 35 beschäftigte den Wiener Gemeinderat. Laut Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) waren 23.000 Erstanträge fehlerhaft. Von Thomas Peterthalner 20.10.2026, 11:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Einwanderungsbehörde MA 35 sorgt weiter für Diskussionen. Am Dienstag (20. Oktober) stand die umstrittene Magistratsabteilung erneut im Mittelpunkt einer Anfrage im Wiener Gemeinderat. Dabei ging es um fehlerhafte Staatsbürgerschaftsanträge und die laufenden Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts.

Fast alle Erstanträge fehlerhaft

FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Stumpf wollte von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) wissen, in wie vielen Staatsbürgerschaftsverfahren die MA 35 zwischen 2022 und 2026 unrichtige, widersprüchliche oder unvollständige Angaben von Antragstellern festgestellt hatte.

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Die Antwort der NEOS-Politikerin ließ aufhorchen: Rund 23.000 Anträgen seien im vergangenen Jahr seien fehlerhaft gewesen. Das seien nahezu alle Erstanträge, die´ Fehler könnten nicht sofort elektronisch geklärt werden.

Korruptionsverdacht in MA 35

Auch die laufenden Ermittlungen innerhalb der MA 35 waren Thema im Gemeinderat. Emmerling erklärte, dass die ersten Hinweise zu Korruptionsverdacht über die Whistleblower-Plattform der Stadt Wien eingelangt seien. Daraufhin seien weitere Abteilungen sowie ihre Geschäftsgruppe informiert worden. Die Ermittlungen würden derzeit noch laufen.

Zwei Verdächtige gekündigt

Im Mittelpunkt stehen zwei ehemalige Mitarbeiter der MA 35. Eine leitende Mitarbeiterin und ein ihr untergebener Referatsleiter stehen im Verdacht, gegen Bargeld Verfahren beschleunigt zu haben. Für beide gilt die Unschuldsvermutung. Nach internen Erhebungen hatte die MA 35 den Sachverhalt am 22. Mai selbst bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.

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Verfahrensdauer verkürzt

Die MA 35 hatte zuletzt auch auf Verbesserungen bei den Verfahren verwiesen: Seit der Reform im Jahr 2021 sei die durchschnittliche Verfahrensdauer im Bereich Einwanderung um 40 Prozent gesunken. Bei der Inlandseinbürgerung betrage die durchschnittliche Wartezeit auf einen persönlichen Termin 155 Tage.