Foda euphorisch: "Das ist eine richtig geile Truppe"

Österreich siegte in Slowenien mit 1:0. Die Tür zur EURO 2020 steht weit offen. Teamchef Franco Foda schwärmt von seinem Team.

Österreich braucht im nächsten EM-Qualispiel zuhause gegen Nordmazedonien nur mehr ein Punkt, und die Teilnahme an der EURO 2020 steht fest. Das ÖFB-Team machte am Sonntagabend in Laibach einen riesigen Schritt in Richtung Endrunde.Die Elf von Teamchef Franco Foda siegte gegen Slowenien mit 1:0. Goldtorschütze war Rechtsverteidiger Stefan Posch nach einer Ecke von Valentino Lazaro (21.).Foda war anschließend voll des Lobes für seine Spieler. "Es ist 'ne richtig geile Truppe", strahlte er vor Euphorie. Mit einem Augenzwinkern kündigte er an: "Heute darf die Mannschaft ausgiebig feiern, dass hat sie sich verdient."Wir benötigen noch unbedingt einen Punkt. Heute darf die Mannschaft ausgiebig feiern, dass hat sie sich verdient. Es ist 'ne richtig geile Truppe.Danach müssen wir aber wieder voll konzentriert sein. Wir wollen zuhause gegen Nordmazedonien unbedingt den Sack zumachen.Heute haben es die Jungs perfekt umgesetzt. Ich habe aber auch schon das letzte Spiel nicht so negativ gesehen, wie es öffentlich teilweise dargestellt wurde. Das sind gute Jungs. Da wächst etwas richtig gutes zusammen.Schwierig ist jede Partie. Wir hatten heute ein besonders schwieriges Auswärtsspiel. Es unter diesen Voraussetzungen so zu gewinnen, ist super. Es war Sloweniens letzte Chance, zur EURO zu kommen. Sie haben das körperlich gezeigt.Besser kann man das Spiel glaube ich nicht gestalten. Vielleicht mehr Tore schießen. Alles andere war top.Die Stimmung ist natürlich gut. Wir wussten, wie schwer es wird. Wir haben es gut gemacht und verdient gewonnen.Sie haben alles reingehaut. Da muss man dagegenhalten.Sie haben versucht, schnelle lange Bälle zu spielen. Wir haben sie früh unter Druck gesetzt und das gut gemacht.Überragendes Gefühl. Das wichtigste waren die drei Punkte. Es war ein großer Schritt Richtung EURO. Überragend. Ein geiles Gefühl.Es war einstudiert. Wir haben ein paar Standards. Die Variante ist aufgegangen.Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung.Ich hoffe, wir haben in Österreich ein bisschen eine Euphorie ausgelöst.