i Ronnie und Roger Seunig (Eigentümer der Family City) starten mit dem „Fantastic Wonderland – Terra Technica" 2027 in eine neue Ära. Philipp Enders Zeitreise im Weinviertel Terra Technica wird zum Fantastic Wonderland Das weltgrößte Flipper und Jukebox Museum erfindet sich neu und bis 20. Dezember kannst du noch vor der Winterpause eintauchen. Von Advertorial Heute 27.11.2026, 08:35 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt Orte, an denen die Zeit stehen zu bleiben scheint. Man drückt eine Taste an der alten Jukebox, eine Platte fällt mit leisem Klacken auf den Teller, und plötzlich erklingt ein Song, den man seit Jahren nicht mehr gehört hat. Im Terra Technica Museum in der Family City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf passiert genau das, an jeder Ecke. Und jetzt beginnt dort ein neues Kapitel: Unter der neuen Marke "Fantastic Wonderland Terra Technica" startet ein umfassender Relaunch, der im Laufe des Jahres 2027 Schritt für Schritt sichtbar wird.

Eine Reise durch 140 Jahre

Auf 8.500 Quadratmetern und in sechs thematischen Sektoren nimmt die Erlebniswelt ihre Gäste mit auf eine Zeitreise durch mehr als 140 Jahre Technik und Unterhaltungsgeschichte. Über 7.500 Exponate warten darauf, entdeckt zu werden, darunter rund 900 Jukeboxen, etwa 250 Flipperautomaten, historische Spielkonsolen und Oldtimer. Selbstspielende Klaviere, Orchestrions und Grammophone erzählen von den Anfängen der Musikunterhaltung, und mittendrin steht ein echter Star: das legendäre Batmobil aus dem Batman Film von 1989 mit Michael Keaton, Jack Nicholson und Kim Basinger.

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Spielen erlaubt

In der Pixel World wird Videospielgeschichte lebendig, von Klassikern wie Pac-Man und Sonic über historische Arcade Automaten bis zu frühen Nintendo und Commodore Systemen. Das Beste daran: Viele Spiele dürfen mit Tokens direkt vor Ort ausprobiert werden. Dazu kommen die Bereiche "Sound & Vision", eine Welt rund um Superhelden und Film sowie die Schuco Sammlung mit über 3.500 Exponaten.

„Terra Technica ist längst mehr als ein Flipper und Jukebox Museum, es ist ein Ort voller Raritäten, Erinnerungen und Geschichten. Unsere Besucher betreten nicht einfach ein Museum, sondern tauchen in eine ganz eigene Welt ein.“ Ronnie Seunig Eigentümer der Family City

Burger, Milchshakes und Rock 'n' Roll

Für die Pause zwischendurch sorgt das American Diner Vinyl im Stil der 1950er und 1960er Jahre. Burger, Chicken Wings, Zwiebelringe und Milchshakes machen die Zeitreise perfekt, und spätestens hier fühlt man sich wie in einem alten Hollywoodfilm.

Terra Technica Museum erfindet sich neu Family City

Was 2027 bringt

Im Laufe des kommenden Jahres wird das Gebäude künstlerisch neu gestaltet, dazu kommen ein neuer Webauftritt und inhaltliche Erweiterungen. "Man kommt hinein und weiß nie, was man hinter der nächsten Ecke entdeckt", verspricht Geschäftsführer Roger Seunig.

Wer die Erlebniswelt noch heuer erleben möchte, sollte sich beeilen. Das Fantastic Wonderland Terra Technica ist bis einschließlich 20. Dezember 2026 geöffnet und geht danach in die Winterpause. Ein Adventausflug voller Nostalgie, ideal für die ganze Familie, für Technikfans und für alle, die beim Klang einer alten Jukebox noch immer Gänsehaut bekommen.

Fantastic Wonderland Terra Technica in der Family City, Grenzübergang Kleinhaugsdorf. Alle Infos unter familycity.com